https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/nazarov-o-druzhbe-ufy-i-sukhuma-pochemu-by-krasivym-territoriyam-ne-razvivatsya-sovmestno---1041466860.html
Назаров о дружбе Уфы и Сухума: почему бы красивым территориям не развиваться совместно
Назаров о дружбе Уфы и Сухума: почему бы красивым территориям не развиваться совместно
В Сухуме на общественных началах начал работать представитель Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Башкортостан Олег... 12.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-12T14:53+0300
2022-09-12T14:53+0300
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Назаров о дружбе Уфы и Сухума: почему бы красивым территориям не развиваться совместно
Назаров о дружбе Уфы и Сухума: почему бы красивым территориям не развиваться совместно
В Сухуме на общественных началах начал работать представитель Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Башкортостан Олег Назаров. Цель его постоянного присутствия в Абхазии в том, чтобы способствовать развитию кооперационных связей предприятий двух республик и увеличению взаимного товарооборота.По словам Назарова, решение о том, чтобы в Абхазии организовать представительство Башкортостана по результатам визита делегации из Абхазии. "Достаточно давно между Абхазией и Уфой выстроены добрые отношения. Уфа и Сухум – города побратимы. Очамчырский район побратим с Мелеузовским, а Бурзянский район с Гагрским. Хотелось бы эти отношения развивать – пригласить ваших представителей в Башкирию, поделиться опытом, как все там работает. Безусловно, есть чему у вас поучиться. Почему бы двум красивым территориям не развиваться совместно?" – отметил Назаров. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, башкортостан, уфа, аудио
подкасты, абхазия, башкортостан, уфа, аудио
В Сухуме на общественных началах начал работать представитель Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Башкортостан Олег Назаров. Цель его постоянного присутствия в Абхазии в том, чтобы способствовать развитию кооперационных связей предприятий двух республик и увеличению взаимного товарооборота.
По словам Назарова, решение о том, чтобы в Абхазии организовать представительство Башкортостана по результатам визита делегации из Абхазии.
"Достаточно давно между Абхазией и Уфой выстроены добрые отношения. Уфа и Сухум – города побратимы. Очамчырский район побратим с Мелеузовским, а Бурзянский район с Гагрским. Хотелось бы эти отношения развивать – пригласить ваших представителей в Башкирию, поделиться опытом, как все там работает. Безусловно, есть чему у вас поучиться. Почему бы двум красивым территориям не развиваться совместно?" – отметил Назаров.
Подробности слушайте в аудиофайле
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