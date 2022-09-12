https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/takie-obstoyatelstva-chanba-i-patsiya-o-vozmozhnostyakh-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-abkhazii--1041415131.html
Такие обстоятельства: Чанба и Пация о возможностях инклюзивного образования в Абхазии
Такие обстоятельства: Чанба и Пация о возможностях инклюзивного образования в Абхазии
О проблемах, с которыми сталкиваются в Абхазии дети с особенностями развития, в интервью радио Sputnik рассказали психолог Динис Чанба и мама ребенка с... 12.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-12T11:47+0300
2022-09-12T11:47+0300
2022-09-12T12:10+0300
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Такие обстоятельства: Чанба и Пация о возможностях инклюзивного образования в Абхазии
Такие обстоятельства: Чанба и Пация о возможностях инклюзивного образования в Абхазии
Инклюзивное, или включенное образование – процесс обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных школах. Главным и важным аспектом инклюзивного образования является исключение всяческой дискриминации людей с особыми потребностями. Вопросы инклюзивного образования – актуальная тема для Абхазии, в этой сфере есть множество нерешенных проблем и трудностей, которые еще предстоит преодолевать. К примеру, практически все здания, за исключением очень малого количества, не оснащены пандусами, включая школы. О проблемах инклюзивного образования рассказали психолог Динис Чанба и мама ребенка с особенностями развития Ронеза Пация.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, образование, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, образование, аудио
Такие обстоятельства: Чанба и Пация о возможностях инклюзивного образования в Абхазии
11:47 12.09.2022 (обновлено: 12:10 12.09.2022)
О проблемах, с которыми сталкиваются в Абхазии дети с особенностями развития, в интервью радио Sputnik рассказали психолог Динис Чанба и мама ребенка с ограниченными физическими возможностями Ронеза Пация.
Инклюзивное, или включенное образование – процесс обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных школах. Главным и важным аспектом инклюзивного образования является исключение всяческой дискриминации людей с особыми потребностями. Вопросы инклюзивного образования – актуальная тема для Абхазии, в этой сфере есть множество нерешенных проблем и трудностей, которые еще предстоит преодолевать. К примеру, практически все здания, за исключением очень малого количества, не оснащены пандусами, включая школы.
О проблемах инклюзивного образования рассказали психолог Динис Чанба и мама ребенка с особенностями развития Ронеза Пация.
Подробности слушайте в аудиофайле
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