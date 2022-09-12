https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/takie-obstoyatelstva-chanba-i-patsiya-o-vozmozhnostyakh-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-abkhazii--1041415131.html

Такие обстоятельства: Чанба и Пация о возможностях инклюзивного образования в Абхазии

Такие обстоятельства: Чанба и Пация о возможностях инклюзивного образования в Абхазии

О проблемах, с которыми сталкиваются в Абхазии дети с особенностями развития, в интервью радио Sputnik рассказали психолог Динис Чанба и мама ребенка с... 12.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-12T11:47+0300

2022-09-12T11:47+0300

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Такие обстоятельства: Чанба и Пация о возможностях инклюзивного образования в Абхазии Такие обстоятельства: Чанба и Пация о возможностях инклюзивного образования в Абхазии

Инклюзивное, или включенное образование – процесс обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных школах. Главным и важным аспектом инклюзивного образования является исключение всяческой дискриминации людей с особыми потребностями. Вопросы инклюзивного образования – актуальная тема для Абхазии, в этой сфере есть множество нерешенных проблем и трудностей, которые еще предстоит преодолевать. К примеру, практически все здания, за исключением очень малого количества, не оснащены пандусами, включая школы. О проблемах инклюзивного образования рассказали психолог Динис Чанба и мама ребенка с особенностями развития Ронеза Пация.Подробности слушайте в аудиофайле.

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