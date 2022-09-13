https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/armeniya-obratilas-k-rossii-odkb-i-sovbezu-oon-iz-za-situatsii-na-granitse-s-azerbaydzhanom-1041477391.html

Армения обратилась к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном

Армения обратилась к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном

По данным Минобороны Армении, со стороны Азербайджана велся из артиллерии и крупнокалиберного оружия, а также с беспилотников в направлении Гориса, Сотка... 13.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-13T08:56+0300

2022-09-13T08:56+0300

2022-09-13T10:10+0300

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СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном, сообщает общественное телевидение страны.Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников, а также предприняли на некоторых участках "действия по продвижению позиций. В результате с армянской стороны есть убитые и раненые, их число устанавливается.Премьер Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию на границе в телефонных разговорах с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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