https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/armeniya-obratilas-k-rossii-odkb-i-sovbezu-oon-iz-za-situatsii-na-granitse-s-azerbaydzhanom-1041477391.html
Армения обратилась к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном
Армения обратилась к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном
По данным Минобороны Армении, со стороны Азербайджана велся из артиллерии и крупнокалиберного оружия, а также с беспилотников в направлении Гориса, Сотка... 13.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-13T08:56+0300
2022-09-13T08:56+0300
2022-09-13T10:10+0300
армения
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СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном, сообщает общественное телевидение страны.Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников, а также предприняли на некоторых участках "действия по продвижению позиций. В результате с армянской стороны есть убитые и раненые, их число устанавливается.Премьер Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию на границе в телефонных разговорах с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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армения, азербайджан, россия, одкб, политика
армения, азербайджан, россия, одкб, политика
Армения обратилась к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном
08:56 13.09.2022 (обновлено: 10:10 13.09.2022)
По данным Минобороны Армении, со стороны Азербайджана велся из артиллерии и крупнокалиберного оружия, а также с беспилотников в направлении Гориса, Сотка, Джермука и ряда других населенных пунктов.
СУХУМ, 13 сен – Sputnik
. Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном, сообщает
общественное телевидение страны.
Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников, а также предприняли на некоторых участках "действия по продвижению позиций. В результате с армянской стороны есть убитые и раненые, их число устанавливается.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщило о потерях в своих рядах.
Премьер Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию на границе в телефонных разговорах с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном.