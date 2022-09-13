https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/art-festival-progulka-po-naberezhnoy-proydet-v-sukhume--1041488217.html
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной" пройдет в Сухуме
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной" пройдет в Сухуме
Цель фестиваля – популяризация чтения, продвижение чтения в молодежную среду; популяризация библиотеки как места, наиболее приспособленного и комфортного для... 13.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-13T18:55+0300
2022-09-13T18:55+0300
2022-09-13T18:55+0300
в абхазии
культура
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сухум
государственная национальная библиотека абхазии имени ивана папаскир
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СУХУМ, 13 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. IX международный арт-фестиваль "Прогулка по набережной" пройдет 25 сентября, рассказал Sputnik организатор мероприятия, директор Национальной библиотеки имени Ивана Папаскир Борис Чолария.На арт-фестивале будут организованы семь территорий, представляющих различные сферы культуры, искусства, народного творчества.Чолария отметил, что падение интереса к чтению во всем мире становится поводом для создания проектов, популяризирующих книги и чтение. Среди постоянных участников арт-фестиваля "Прогулка по набережной" – Краснодарская краевая библиотека молодежи, Адыгейская национальная библиотека, библиотека имени Некрасова из Москвы."Культурную, музыкальную, танцевальную программу представят все районы Абхазии. Арт-фестиваль проходит очень интересно. Иногда мы делаем для себя открытия – выявляем начинающих певцов, писателей", – сказал директор Национальной библиотеки Абхазии.В этом году фестиваль приурочен к 120-летию первого абхазского романиста Ивана Папаскир. Цель фестиваля – популяризация чтения, продвижение чтения в молодежную среду; популяризация библиотеки как места, наиболее приспособленного и комфортного для интеллектуального развития.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210329/Tsitadel-znaniy-Natsionalnoy-biblioteke-Abkhazii-ispolnilos-sto-let-1032102901.html
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культура, абхазия, сухум, государственная национальная библиотека абхазии имени ивана папаскир
культура, абхазия, сухум, государственная национальная библиотека абхазии имени ивана папаскир
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной" пройдет в Сухуме
Цель фестиваля – популяризация чтения, продвижение чтения в молодежную среду; популяризация библиотеки как места, наиболее приспособленного и комфортного для интеллектуального развития.
СУХУМ, 13 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. IX международный арт-фестиваль "Прогулка по набережной" пройдет 25 сентября, рассказал Sputnik организатор мероприятия, директор Национальной библиотеки имени Ивана Папаскир Борис Чолария.
На арт-фестивале будут организованы семь территорий, представляющих различные сферы культуры, искусства, народного творчества.
Чолария отметил, что падение интереса к чтению во всем мире становится поводом для создания проектов, популяризирующих книги и чтение.
"Будут использованы различные площадки культуры, имеется в виду – изобразительное искусство, народно-прикладное искусство, территория живого слова, территория библиотек и книги, площадка для детского чтения, благотворительная площадка", – сказал Чолария, подчеркнув, что в фестивале будут участвовать представители из разных регионов России.
Среди постоянных участников арт-фестиваля "Прогулка по набережной" – Краснодарская краевая библиотека молодежи, Адыгейская национальная библиотека, библиотека имени Некрасова из Москвы.
"Культурную, музыкальную, танцевальную программу представят все районы Абхазии. Арт-фестиваль проходит очень интересно. Иногда мы делаем для себя открытия – выявляем начинающих певцов, писателей", – сказал директор Национальной библиотеки Абхазии.
В этом году фестиваль приурочен к 120-летию первого абхазского романиста Ивана Папаскир. Цель фестиваля – популяризация чтения, продвижение чтения в молодежную среду; популяризация библиотеки как места, наиболее приспособленного и комфортного для интеллектуального развития.