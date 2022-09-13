Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/bazu-inostrannykh-naemnikov-unichtozhili-na-kharkovskom-napravlenii--1041495939.html
Базу иностранных наемников уничтожили на Харьковском направлении
Базу иностранных наемников уничтожили на Харьковском направлении
Установить точное месторасположение базы удалось при помощи беспилотников, по выявленным координатам ударили из минометов. 13.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-13T17:45+0300
2022-09-13T17:45+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0d/1041495781_0:0:3051:1716_1920x0_80_0_0_6e16f6b99507a6e539f2956a1ea5392e.jpg
СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Российские военнослужащие уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области, в распоряжении РИА Новости оказалась эксклюзивная видеозапись операции.Как рассказал источник агентства в силовых структурах, боевики оборудовали склады и казармы в домах мирных жителей одной из деревень.Среди наемников есть погибшие и раненые, их эвакуировали на квадроциклах."У вэсэушников нет такой техники. Они в интернете собирают деньги на старые "Нивы". Наличие квадроциклов и багги — это первый признак, что вы столкнулись со спецподразделением", — пояснил источник агентства.Среди боевиков присутствовал один наемник с темным цветом кожи.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0d/1041495781_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_b85f49b7d6a086b78631c683a821907b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, украина
россия, украина

Базу иностранных наемников уничтожили на Харьковском направлении

17:45 13.09.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота военных ЛНР в Харьковской области
Работа военных ЛНР в Харьковской области - Sputnik Абхазия, 1920, 13.09.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Установить точное месторасположение базы удалось при помощи беспилотников, по выявленным координатам ударили из минометов.
СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Российские военнослужащие уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области, в распоряжении РИА Новости оказалась эксклюзивная видеозапись операции.
Как рассказал источник агентства в силовых структурах, боевики оборудовали склады и казармы в домах мирных жителей одной из деревень.
Среди наемников есть погибшие и раненые, их эвакуировали на квадроциклах.
"У вэсэушников нет такой техники. Они в интернете собирают деньги на старые "Нивы". Наличие квадроциклов и багги — это первый признак, что вы столкнулись со спецподразделением", — пояснил источник агентства.
Среди боевиков присутствовал один наемник с темным цветом кожи.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0