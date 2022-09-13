https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/bazu-inostrannykh-naemnikov-unichtozhili-na-kharkovskom-napravlenii--1041495939.html

Базу иностранных наемников уничтожили на Харьковском направлении

Базу иностранных наемников уничтожили на Харьковском направлении

Установить точное месторасположение базы удалось при помощи беспилотников, по выявленным координатам ударили из минометов. 13.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-13T17:45+0300

2022-09-13T17:45+0300

2022-09-13T17:45+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

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СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Российские военнослужащие уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области, в распоряжении РИА Новости оказалась эксклюзивная видеозапись операции.Как рассказал источник агентства в силовых структурах, боевики оборудовали склады и казармы в домах мирных жителей одной из деревень.Среди наемников есть погибшие и раненые, их эвакуировали на квадроциклах."У вэсэушников нет такой техники. Они в интернете собирают деньги на старые "Нивы". Наличие квадроциклов и багги — это первый признак, что вы столкнулись со спецподразделением", — пояснил источник агентства.Среди боевиков присутствовал один наемник с темным цветом кожи.

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