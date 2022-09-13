https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/bazu-inostrannykh-naemnikov-unichtozhili-na-kharkovskom-napravlenii--1041495939.html
Базу иностранных наемников уничтожили на Харьковском направлении
Базу иностранных наемников уничтожили на Харьковском направлении
Установить точное месторасположение базы удалось при помощи беспилотников, по выявленным координатам ударили из минометов. 13.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-13T17:45+0300
2022-09-13T17:45+0300
2022-09-13T17:45+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0d/1041495781_0:0:3051:1716_1920x0_80_0_0_6e16f6b99507a6e539f2956a1ea5392e.jpg
СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Российские военнослужащие уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области, в распоряжении РИА Новости оказалась эксклюзивная видеозапись операции.Как рассказал источник агентства в силовых структурах, боевики оборудовали склады и казармы в домах мирных жителей одной из деревень.Среди наемников есть погибшие и раненые, их эвакуировали на квадроциклах."У вэсэушников нет такой техники. Они в интернете собирают деньги на старые "Нивы". Наличие квадроциклов и багги — это первый признак, что вы столкнулись со спецподразделением", — пояснил источник агентства.Среди боевиков присутствовал один наемник с темным цветом кожи.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0d/1041495781_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_b85f49b7d6a086b78631c683a821907b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина
Базу иностранных наемников уничтожили на Харьковском направлении
Установить точное месторасположение базы удалось при помощи беспилотников, по выявленным координатам ударили из минометов.
СУХУМ, 13 сен - Sputnik
. Российские военнослужащие уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области, в распоряжении РИА Новости
оказалась эксклюзивная видеозапись операции.
Как рассказал источник агентства в силовых структурах, боевики оборудовали склады и казармы в домах мирных жителей одной из деревень.
Среди наемников есть погибшие и раненые, их эвакуировали на квадроциклах.
"У вэсэушников нет такой техники. Они в интернете собирают деньги на старые "Нивы". Наличие квадроциклов и багги — это первый признак, что вы столкнулись со спецподразделением", — пояснил источник агентства.
Среди боевиков присутствовал один наемник с темным цветом кожи.