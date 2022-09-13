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Дбар рассказал о состоянии крупных инженерных сооружений в Абхазии
Дбар рассказал о состоянии крупных инженерных сооружений в Абхазии
Сотрудники Института экологии Академии наук Абхазии сотрудничают с Научно-исследовательским центром по проблемам экологической безопасности и сохранения... 13.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-13T14:20+0300
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Дбар об обследовании мостов и зданий в Абхазии
Дбар об обследовании мостов и зданий в Абхазии
Сотрудники Института экологии Академии наук Абхазии сотрудничают с Научно-исследовательским центром по проблемам экологической безопасности и сохранения благоприятной окружающей среды Сибирского отделения РАН. В рамках этого сотрудничества специалисты провели исследования ряда инженерных сооружений на территории Абхазии. "Это очень продуктивное и интересное взаимодействие, потому что этот научный центр располагает уникальными и очень современными инструментами, которые позволяют оценивать состояние важных инженерных сооружений", – рассказал Дбар. В список объектов для изучения попали такие крупные сооружения, как плотина Галского водохранилища, Сухумский маяк, здания корпусов АГУ, Гумистинский мост, Новоафонский монастырь, плотина Псырдзской ГЭС в Новом Афоне, участок Пицундской низменности – Инкитский залив, здание Совмина. По словам Романа Роман Дбар, проведенные исследования инженерных сооружений носят предварительный характер. Для более точной детализации потребуются дополнительные исследования. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Сотрудники Института экологии Академии наук Абхазии сотрудничают с Научно-исследовательским центром по проблемам экологической безопасности и сохранения благоприятной окружающей среды Сибирского отделения РАН. В рамках этого сотрудничества специалисты провели исследования ряда инженерных сооружений на территории Абхазии.
"Это очень продуктивное и интересное взаимодействие, потому что этот научный центр располагает уникальными и очень современными инструментами, которые позволяют оценивать состояние важных инженерных сооружений", – рассказал Дбар.
В список объектов для изучения попали такие крупные сооружения, как плотина Галского водохранилища, Сухумский маяк, здания корпусов АГУ, Гумистинский мост, Новоафонский монастырь, плотина Псырдзской ГЭС в Новом Афоне, участок Пицундской низменности – Инкитский залив, здание Совмина.
По словам Романа Роман Дбар, проведенные исследования инженерных сооружений носят предварительный характер. Для более точной детализации потребуются дополнительные исследования.
Подробности слушайте в аудиофайле.