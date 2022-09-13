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https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/lavrov-gibridnaya-voyna-zapada-protiv-rf-priobrela-bespretsedentnyy-kharakter-1041484901.html
Лавров: гибридная война Запада против России приобрела беспрецедентный характер
Лавров: гибридная война Запада против России приобрела беспрецедентный характер
Приоритетом МИД России остается построение взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными иностранными партнерами. 13.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-13T13:20+0300
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сергей лавров
мид рф
россия
санкции
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СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Гибридная война Запада против России приобрела беспрецедентный характер, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По его словам, Запад нацелен на разрушение экономики России, на то, чтобы задвинуть страну на задворки мировой политики, а при помощи санкций "расшатать стабильность" России.Он отметил, что приоритетом ведомства остается содействие построению "со всеми заинтересованными иностранными партнерами" устойчивых связей на основе взаимоуважительного сотрудничества.Глава МИД России также отметил, что политика Запада запустила процесс формирования новых механизмов экономической кооперации в мире.По его словам, речь идет о расширении использовании национальных валют, суверенных платежных систем, снижении роли доллара и евро в международной торговле и о создании неподконтрольной Западу инфраструктуры.
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сергей лавров, мид рф, россия, санкции
сергей лавров, мид рф, россия, санкции

Лавров: гибридная война Запада против России приобрела беспрецедентный характер

13:20 13.09.2022 (обновлено: 13:41 13.09.2022)
© Foto / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Камбоджу
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Камбоджу - Sputnik Абхазия, 1920, 13.09.2022
© Foto / Пресс-служба МИД РФ
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Приоритетом МИД России остается построение взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными иностранными партнерами.
СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Гибридная война Запада против России приобрела беспрецедентный характер, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Уже далеко не один год Запад развязал против России настоящую гибридную войну, которая после вынужденного начала специальной военной операции обрела беспрецедентный характер", - сказал Лавров на заседании Делового совета при МИД России.
По его словам, Запад нацелен на разрушение экономики России, на то, чтобы задвинуть страну на задворки мировой политики, а при помощи санкций "расшатать стабильность" России.
Он отметил, что приоритетом ведомства остается содействие построению "со всеми заинтересованными иностранными партнерами" устойчивых связей на основе взаимоуважительного сотрудничества.
Глава МИД России также отметил, что политика Запада запустила процесс формирования новых механизмов экономической кооперации в мире.
"На повестке дня, совершенно очевидно, в качестве приоритета - формирование новых механизмов кооперации взамен тех инструментов, которые Запад традиционно использовал для поддержания укрепления своего доминирования", - сказал Лавров на заседании Делового совета при МИД России.
По его словам, речь идет о расширении использовании национальных валют, суверенных платежных систем, снижении роли доллара и евро в международной торговле и о создании неподконтрольной Западу инфраструктуры.
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