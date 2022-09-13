https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/lavrov-gibridnaya-voyna-zapada-protiv-rf-priobrela-bespretsedentnyy-kharakter-1041484901.html

Лавров: гибридная война Запада против России приобрела беспрецедентный характер

Лавров: гибридная война Запада против России приобрела беспрецедентный характер

Приоритетом МИД России остается построение взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными иностранными партнерами. 13.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-13T13:20+0300

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сергей лавров

мид рф

россия

санкции

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СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Гибридная война Запада против России приобрела беспрецедентный характер, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По его словам, Запад нацелен на разрушение экономики России, на то, чтобы задвинуть страну на задворки мировой политики, а при помощи санкций "расшатать стабильность" России.Он отметил, что приоритетом ведомства остается содействие построению "со всеми заинтересованными иностранными партнерами" устойчивых связей на основе взаимоуважительного сотрудничества.Глава МИД России также отметил, что политика Запада запустила процесс формирования новых механизмов экономической кооперации в мире.По его словам, речь идет о расширении использовании национальных валют, суверенных платежных систем, снижении роли доллара и евро в международной торговле и о создании неподконтрольной Западу инфраструктуры.

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сергей лавров, мид рф, россия, санкции