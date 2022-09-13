https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/mid-abkhazii-poluchil-notu-ot-mida-rossii-po-soglasheniyu-o-gosdache-v-pitsunde-1041477642.html

МИД Абхазии получил ноту от МИДа России по Соглашению о госдаче в Пицунде

МИД Абхазии получил ноту от МИДа России по Соглашению о госдаче в Пицунде

Соглашение о передаче России имущественного комплекса госдачи "Пицунда" было подписано в январе 2022 года. 13.09.2022, Sputnik Абхазия

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С️УХУМ, 13 сен – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии получило ноту от Министерства иностранных дел России по Соглашению о госдаче в Пицунде, сообщает абхазское внешнеполитическое ведомство. В документе упоминаются статьи 4 и 6 Соглашения, в соответствии с которыми:МИД Абхазии доведет ноту до Парламента, руководителей партий, общественных организаций, руководства Совета старейшин.

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