https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/mid-abkhazii-poluchil-notu-ot-mida-rossii-po-soglasheniyu-o-gosdache-v-pitsunde-1041477642.html
МИД Абхазии получил ноту от МИДа России по Соглашению о госдаче в Пицунде
МИД Абхазии получил ноту от МИДа России по Соглашению о госдаче в Пицунде
Соглашение о передаче России имущественного комплекса госдачи "Пицунда" было подписано в январе 2022 года. 13.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-13T09:37+0300
2022-09-13T09:37+0300
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С️УХУМ, 13 сен – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии получило ноту от Министерства иностранных дел России по Соглашению о госдаче в Пицунде, сообщает абхазское внешнеполитическое ведомство. В документе упоминаются статьи 4 и 6 Соглашения, в соответствии с которыми:МИД Абхазии доведет ноту до Парламента, руководителей партий, общественных организаций, руководства Совета старейшин.
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мид абхазии, мид рф, абхазия, россия, политика
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МИД Абхазии получил ноту от МИДа России по Соглашению о госдаче в Пицунде
09:37 13.09.2022 (обновлено: 10:35 13.09.2022)
Соглашение о передаче России имущественного комплекса госдачи "Пицунда" было подписано в январе 2022 года.
С️УХУМ, 13 сен – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии получило ноту от Министерства иностранных дел России по Соглашению о госдаче в Пицунде, сообщает абхазское внешнеполитическое ведомство.
В документе упоминаются статьи 4 и 6 Соглашения, в соответствии с которыми:
Россия предполагает использовать объект, земельные участки и участок акватории моря, упомянутые в статье 4 Соглашения, исключительно для проведения госмероприятий с участием лиц, подлежащих госохране в соответствии с законодательством РФ, а также для их оздоровительного отдыха.
Согласно статье 6 договора, эксплуатация объекта не может осуществляться в ущерб суверенитету, безопасности, политическим, военным, научно-техническим, экономическим и экологическим интересам Абхазии.
МИД Абхазии доведет ноту до Парламента, руководителей партий, общественных организаций, руководства Совета старейшин.