https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/mid-rossii-prizval-armeniyu-i-azerbaydzhan-vozderzhatsya-ot-dalneyshey-eskalatsii-konflikta-1041483485.html

МИД России призвал Армению и Азербайджан воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта

МИД России призвал Армению и Азербайджан воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта

В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. 13.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-13T12:50+0300

2022-09-13T12:50+0300

2022-09-13T13:00+0300

армения

азербайджан

мид рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102656/18/1026561846_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1e9333184162137a5e4a0e77ad563199.jpg

СУХУМ, 13 сен – Sputnik. МИД России призвал Армению и Азербайджан воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта и соблюдать режим прекращения огня в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении в ноябре 2020 года, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что выражают крайнюю озабоченность в связи с резким обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь на 13 сентября."Находимся в тесном контакте с Баку и Ереваном. Получено обращение армянского руководства с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации в соответствии с имеющимися двусторонними соглашениями и по линии ОДКБ. Рассчитываем, что достигнутая в результате российского посредничества договоренность о прекращении огня с 9:00 по Москве 13 сентября с.г. будет выполняться в полном объеме", – уточняют в МИД.

армения

азербайджан

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

армения, азербайджан, мид рф, политика