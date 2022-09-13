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МИД России призвал Армению и Азербайджан воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта
МИД России призвал Армению и Азербайджан воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. 13.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-13T12:50+0300
2022-09-13T12:50+0300
2022-09-13T13:00+0300
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политика
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СУХУМ, 13 сен – Sputnik. МИД России призвал Армению и Азербайджан воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта и соблюдать режим прекращения огня в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении в ноябре 2020 года, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что выражают крайнюю озабоченность в связи с резким обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь на 13 сентября."Находимся в тесном контакте с Баку и Ереваном. Получено обращение армянского руководства с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации в соответствии с имеющимися двусторонними соглашениями и по линии ОДКБ. Рассчитываем, что достигнутая в результате российского посредничества договоренность о прекращении огня с 9:00 по Москве 13 сентября с.г. будет выполняться в полном объеме", – уточняют в МИД.
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армения, азербайджан, мид рф, политика
армения, азербайджан, мид рф, политика
МИД России призвал Армению и Азербайджан воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта
12:50 13.09.2022 (обновлено: 13:00 13.09.2022)
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения.
СУХУМ, 13 сен – Sputnik. МИД России призвал Армению и Азербайджан воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта и соблюдать режим прекращения огня в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении в ноябре 2020 года, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
"Призываем стороны воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации, проявлять сдержанность и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", – говорится в заявлении МИД РФ.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что выражают крайнюю озабоченность в связи с резким обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь на 13 сентября.
"Находимся в тесном контакте с Баку и Ереваном. Получено обращение армянского руководства с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации в соответствии с имеющимися двусторонними соглашениями и по линии ОДКБ. Рассчитываем, что достигнутая в результате российского посредничества договоренность о прекращении огня с 9:00 по Москве 13 сентября с.г. будет выполняться в полном объеме", – уточняют в МИД.