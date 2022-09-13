https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/minoborony-rossii-poteri-voysk-ukrainy-i-naemnikov-za-sutki-sostavili-800-chelovek-1041485754.html

Минобороны России: потери войск Украины и наемников за сутки составили 800 человек

Минобороны России: потери войск Украины и наемников за сутки составили 800 человек

Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 47 украинских артиллерийских подразделений, 12 пунктов управления украинских войск в ДНР, Запорожье и в... 13.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-13T13:59+0300

2022-09-13T13:59+0300

2022-09-13T14:10+0300

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СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Потери за сутки убитыми и ранеными в войсках Украины и среди иностранных наемников из-за ударов авиации России составили 800 человек, сообщили в Минобороны РФ.Там уточнили, что "высокоточными ударами ВКС поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады в районе Артемовска, 53-й механизированной бригады в районе Курдюмовки".Кроме того, рассказали в Минобороны, поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты в районе Березнеговатого, 57-й мотопехотной бригады в районе Мураховки Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Балабино Запорожской области, а также 14-й механизированной бригады в районе города Харькова.

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