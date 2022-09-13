https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/nazvany-strany-prekrativshie-vydavat-vizy-rossiyanam-1041501254.html
Названы страны, прекратившие выдавать визы россиянам
Названы страны, прекратившие выдавать визы россиянам
С 12 сентября ЕС остановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. 13.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-13T20:10+0300
2022-09-13T20:10+0300
2022-09-13T20:10+0300
ассоциация туроператоров россии
туристы
шенгенская зона
санкции
россия
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СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Девять стран Евросоюза больше не выдают визы российским туристам, сообщает АТОР.При этом туроператоры не ждут резкого роста количества отказов в визах для своих клиентов от консульств лояльных стран Евросоюза."Несмотря на ужесточение риторики ЕС, некоторые страны продолжают выдавать визы россиянам. Значит, сохраняется и возможность путешествовать в Европу. К списку лояльных относятся: Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр (национальная виза, не "шенген")", — уточнили в организации.С 12 сентября ЕС остановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ассоциация туроператоров россии, туристы, шенгенская зона, санкции, россия
ассоциация туроператоров россии, туристы, шенгенская зона, санкции, россия
Названы страны, прекратившие выдавать визы россиянам
С 12 сентября ЕС остановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.
СУХУМ, 13 сен - Sputnik
. Девять стран Евросоюза больше не выдают визы российским туристам, сообщает
АТОР.
"Больше не принимают документы от туристов Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды", — рассказали в ассоциации.
При этом туроператоры не ждут резкого роста количества отказов в визах для своих клиентов от консульств лояльных стран Евросоюза.
"Несмотря на ужесточение риторики ЕС, некоторые страны продолжают выдавать визы россиянам. Значит, сохраняется и возможность путешествовать в Европу. К списку лояльных относятся: Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр (национальная виза, не "шенген")", — уточнили в организации.
С 12 сентября ЕС остановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.