https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/nazvany-strany-prekrativshie-vydavat-vizy-rossiyanam-1041501254.html

Названы страны, прекратившие выдавать визы россиянам

Названы страны, прекратившие выдавать визы россиянам

С 12 сентября ЕС остановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. 13.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-13T20:10+0300

2022-09-13T20:10+0300

2022-09-13T20:10+0300

ассоциация туроператоров россии

туристы

шенгенская зона

санкции

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101410/01/1014100129_0:0:3013:1694_1920x0_80_0_0_2e62886065a1ffd20386b4dcde47222f.jpg

СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Девять стран Евросоюза больше не выдают визы российским туристам, сообщает АТОР.При этом туроператоры не ждут резкого роста количества отказов в визах для своих клиентов от консульств лояльных стран Евросоюза."Несмотря на ужесточение риторики ЕС, некоторые страны продолжают выдавать визы россиянам. Значит, сохраняется и возможность путешествовать в Европу. К списку лояльных относятся: Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр (национальная виза, не "шенген")", — уточнили в организации.С 12 сентября ЕС остановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

ассоциация туроператоров россии, туристы, шенгенская зона, санкции, россия