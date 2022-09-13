https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/okolo-50-tonn-ila-i-gryazi-planiruyut-vyvezti-pri-raschistke-rusla-reki-basla-1041476620.html
Около 50 тонн ила и грязи планируют вывезти при расчистке русла реки Басла
Около 50 тонн ила и грязи планируют вывезти при расчистке русла реки Басла
Администрация Сухума с начала 2022 года проводит работы по расчистке русла реки Басла. 13.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-13T15:30+0300
2022-09-13T15:30+0300
2022-09-13T16:25+0300
в абхазии
сухум
администрация города сухум
реки
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СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Около 50 тонн ила и грязи планируют вывезти столичные власти при расчистке русла реки Басла, а также провести работы по подготовке к дальнейшей установке подпорных стен, заявил директор компании "Градстрой" Арнольд Аршба.В 2021 году река Басла нанесла значительный урон близлежащим домовладениям, подтопив их в сезон дождей и ливней. В начале года администрация города заключила договор с фирмой "Градстрой". Рабочие на некоторых участках произвели работы по укреплению подпорных стен.Работы по очистке Баслы начались от Красного моста, рабочие будут подниматься в верховье реки на протяжении полутора километров."Применяется комплексный подход – производится работа по очистке русла, по очистке дамб от наносов, зарослей кустарников – для минимизации рисков, чтобы река не вышла из берегов. Чтобы не оставить эту реку без внимания перед сезоном дождей и ливней, принято решение заняться очисткой реки и обустройством земляных навалов – так называемых дамб, чтобы предотвратить подтопление рекой домовладений", – сказал замедиректора департамента ЖКХ администрации Сухума Руслан Авидзба. По словам Авидзба, городской бюджет не осилит установку новых подпорных стен и железобетонных дамб. Составлена проектная документация, понадобится помощь республиканских властей. Составлена проектная документация, понадобится помощь республиканских властей.
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сухум, администрация города сухум, реки
сухум, администрация города сухум, реки
Около 50 тонн ила и грязи планируют вывезти при расчистке русла реки Басла
15:30 13.09.2022 (обновлено: 16:25 13.09.2022)
Администрация Сухума с начала 2022 года проводит работы по расчистке русла реки Басла.
СУХУМ, 13 сен – Sputnik.
Около 50 тонн ила и грязи планируют вывезти столичные власти при расчистке русла реки Басла, а также провести работы по подготовке к дальнейшей установке подпорных стен, заявил
директор компании "Градстрой" Арнольд Аршба.
В 2021 году река Басла нанесла значительный урон близлежащим домовладениям, подтопив их в сезон дождей и ливней.
В начале года администрация города заключила договор с фирмой "Градстрой". Рабочие на некоторых участках произвели работы по укреплению подпорных стен.
"Планируется вывести ила и грязи порядка 50 тысяч тонн, соответственно еще провести мероприятия по подготовке для дальнейшей установки подпорных стен. Расчистка уже произведена в районе устья реки, где она впадает в море. Пока погода позволяет, и мы укладываемся в сроки, которые определены. Думаю, что вовремя завершим работы", – сказал директор компании "Градстрой" Арнольд Аршба.
Работы по очистке Баслы начались от Красного моста, рабочие будут подниматься в верховье реки на протяжении полутора километров.
"Применяется комплексный подход – производится работа по очистке русла, по очистке дамб от наносов, зарослей кустарников – для минимизации рисков, чтобы река не вышла из берегов. Чтобы не оставить эту реку без внимания перед сезоном дождей и ливней, принято решение заняться очисткой реки и обустройством земляных навалов – так называемых дамб, чтобы предотвратить подтопление рекой домовладений", – сказал замедиректора департамента ЖКХ администрации Сухума Руслан Авидзба.
По словам Авидзба, городской бюджет не осилит установку новых подпорных стен и железобетонных дамб. Составлена проектная документация, понадобится помощь республиканских властей. Составлена проектная документация, понадобится помощь республиканских властей.