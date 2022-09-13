https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/okolo-50-tonn-ila-i-gryazi-planiruyut-vyvezti-pri-raschistke-rusla-reki-basla-1041476620.html

Около 50 тонн ила и грязи планируют вывезти при расчистке русла реки Басла

Около 50 тонн ила и грязи планируют вывезти при расчистке русла реки Басла

Администрация Сухума с начала 2022 года проводит работы по расчистке русла реки Басла. 13.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-13T15:30+0300

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2022-09-13T16:25+0300

в абхазии

сухум

администрация города сухум

реки

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СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Около 50 тонн ила и грязи планируют вывезти столичные власти при расчистке русла реки Басла, а также провести работы по подготовке к дальнейшей установке подпорных стен, заявил директор компании "Градстрой" Арнольд Аршба.В 2021 году река Басла нанесла значительный урон близлежащим домовладениям, подтопив их в сезон дождей и ливней. В начале года администрация города заключила договор с фирмой "Градстрой". Рабочие на некоторых участках произвели работы по укреплению подпорных стен.Работы по очистке Баслы начались от Красного моста, рабочие будут подниматься в верховье реки на протяжении полутора километров."Применяется комплексный подход – производится работа по очистке русла, по очистке дамб от наносов, зарослей кустарников – для минимизации рисков, чтобы река не вышла из берегов. Чтобы не оставить эту реку без внимания перед сезоном дождей и ливней, принято решение заняться очисткой реки и обустройством земляных навалов – так называемых дамб, чтобы предотвратить подтопление рекой домовладений", – сказал замедиректора департамента ЖКХ администрации Сухума Руслан Авидзба. По словам Авидзба, городской бюджет не осилит установку новых подпорных стен и железобетонных дамб. Составлена проектная документация, понадобится помощь республиканских властей. Составлена проектная документация, понадобится помощь республиканских властей.

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