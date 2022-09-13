https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/pavilon-abkhaziya-otkroetsya-dlya-posetiteley-na-vdnkh-v-sleduyuschem-godu-1041480179.html

Павильон "Абхазия" откроется для посетителей на ВДНХ в следующем году

Павильон "Абхазия" откроется для посетителей на ВДНХ в следующем году

Работы по восстановлению абхазского павильона на ВДНХ начались в 2017 году и проводятся за счет финансовых средств правительства Москвы. 13.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-13T17:10+0300

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СУХУМ, 13 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Отреставрированный павильон Абхазии откроется на ВДНХ в следующем году, рассказал в интервью Sputnik руководитель Торгового представительства Абхазии в России Олег Барциц."Правительство Москвы и соответствующие органы власти Российской Федерации придают пространству ВДНХ колоссальное значение. Поэтому вот уже несколько лет на ВДНХ происходят тектонические изменения концепции функционирования этого самого амбициозного экскурсионного, выставочного, культурного пространства России. Вложены колоссальные финансовые средства в изменение облика и духа деятельности этого пространства", – подчеркнул он.Выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ) в год посещают порядка 22-23 миллионов человек – это москвичи, гости столицы России, в том числе многочисленные иностранцы, говорит Барциц.Масштабные реставрационные и реконструкционные работы павильона Абхазии проводятся с 2017 года. Аналогичные работы идут и в других павильонах, сообщил он.Барциц отметил, что абхазская сторона не раз проводила мероприятия, в том числе городского уровня. По его словам, на мероприятиях, которые проводит Международный культурно-деловой центр Абхазии бывает по 10-12 тысяч человек.Он также отметил, что расходы по реставрации павильона взяло на себя правительство Москвы."Правительство Москвы реконструирует наш национальный центр за свои средства, а Республика Абхазия в оставшиеся 44 года по договору аренды, он заключен на 50 лет с пролонгацией, сумма платежа составляет 1 рубль, будет без единого процента погашать кредит, по сути это кредит с отрицательной банковской ставкой. Хочу сказать, что более выгодных товарищеских условий добиться от своего контрагента вряд ли кому-то удавалось", – подчеркнул торгпред Абхазии в России.В продолжение Барциц отметил, что павильон Абхазии на ВДНХ составляет около 1200 квадратных метров, и что он должен послужить центром притяжения не только московской или в целом российской диаспоры Абхазии – павильон должен быть визитной карточкой республики за рубежом.Также в павильоне Абхазии на ВДНХ должны быть размещены офисы абхазских компаний, которые ориентированы на экспорт продукции, профильных министерств, например, Министерства туризма, считает Барциц.Сроки исполнения работ были растянуты в связи с тем, что правительство Москвы дважды меняло подрядчика, который занимается реконструкцией павильона Абхазии на ВДНХ, вмешалась также пандемия коронавируса. Фасадные работы павильона уже выполнены, также заменена кровля, до конца года планируется завершить внутренние работы, отметил Олег Барциц.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190628/Pavilon-Abkhazii-na-VDNKh-planiruyut-otkryt-v-2020-godu-1027770600.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190801/VDNKh--80-let-istoriya-grandioznoy-vystavki-1028087365.html

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