https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/politolog-rasskazal-pochemu-zernovaya-sdelka-raskhoditsya-s-interesami-rossii-1041480112.html

Политолог рассказал, почему "зерновая сделка" расходится с интересами России

Политолог рассказал, почему "зерновая сделка" расходится с интересами России

Россия не может согласиться с тем, как реализуется зерновая сделка, и поднимет вопрос о пересмотре ее параметров, заявили в МИД РФ. В эфире радио Sputnik... 13.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-13T10:28+0300

2022-09-13T10:28+0300

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Политолог рассказал, почему "зерновая сделка" расходится с интересами России Политолог рассказал, почему "зерновая сделка" расходится с интересами России

Пролонгация зерновой сделки может оказаться на грани срыва, так как с нынешним положением вещей мириться нельзя, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко. Он отметил, что Россия инициировала пересмотр ее условий, уточнив, если параметры сделки не будут удовлетворять Москву, не исключено, что она откажется от нее. Каковы перспективы дополнительного соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН?В эфире радио Sputnik политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин высказал мнение, что оснований для пересмотра параметров сделки достаточно."Запад проявляет недобросовестный подход к продуктовой сделке: основная часть продовольствия, которое вывозится с Украины, направляется в страны Евросоюза, а не в беднейшие страны, как об этом очень громко и долго говорилось. Есть и второй момент: ограничения на экспорт российского зерна на мировые рынки не сняты. Все это делает нынешний формат сделки для России невыгодным. Это и есть те причины, которые побудили открыто поставить вопрос о необходимости пересмотра сделки. Речь идет о попытке обмануть Россию. Президент Путин так и сказал, что "нагло обманули", "просто кинули". Так что основания для начала пересмотра сделки более чем серьезные", – сказал Алексей Зудин.По его словам, новые параметры сделки могут не обрадовать некоторых ее участников."Известно, что обсуждение новых параметров продуктовой сделки пройдет на саммите ШОС, в ходе встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, президент Турции уже высказал поддержку российской позиции. У меня есть серьезные сомнения в том, что этот процесс может завершиться чем-то позитивным для других сторон этой сделки: для Украины и для ООН. Ведь если эти стороны заведомо недобросовестны, то следует ожидать, что они и дальше будут вести себя таким же образом. Сейчас сделка приобрела откровенно асимметричный характер – это игра в чьи угодно ворота, но только не в интересах России. С интересами России эта сделка расходится все больше", - отметил Алексей Зудин.

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