https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/press-konferentsiya-zampredsedatelya-gosdumy-rossii-borisa-chernyshova-v-formate-videomosta-1041489183.html
Пресс-конференция зампредседателя Госдумы России Бориса Чернышова в формате видеомоста
Пресс-конференция зампредседателя Госдумы России Бориса Чернышова в формате видеомоста
Пресс-конференция заместителя председателя Государственной Думы России Бориса Чрнышова в формате видеомоста Москва–Минск–Ереван–Цхинвал–Сухум на тему... 13.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-13T14:37+0300
2022-09-13T14:37+0300
2022-09-13T14:37+0300
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Президент России Владимир Путин подписал 5 сентября Указ "Об утверждении Концепции гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом". В документе говорится о расширении сотрудничества со странами СНГ, Абхазией, Южной Осетией, ДНР и ЛНР.Каковы приоритетные задачи гуманитарной политики России за рубежом? Как будет развиваться сотрудничество между странами в сферах образования, культуры, молодежной политики и туризма?Участники в Минске, Ереване, Цхинвале, Сухуме:— представители СМИ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
пресс-центр , абхазия, россия
пресс-центр , абхазия, россия
Пресс-конференция зампредседателя Госдумы России Бориса Чернышова в формате видеомоста
Пресс-конференция заместителя председателя Государственной Думы России Бориса Чрнышова в формате видеомоста Москва–Минск–Ереван–Цхинвал–Сухум на тему: "Гуманитарная политика Российской Федерации за рубежом" пройдет в 10:00 14 сентября.
Президент России Владимир Путин подписал 5 сентября Указ "Об утверждении Концепции гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом". В документе говорится о расширении сотрудничества со странами СНГ, Абхазией, Южной Осетией, ДНР и ЛНР.
Каковы приоритетные задачи гуманитарной политики России за рубежом? Как будет развиваться сотрудничество между странами в сферах образования, культуры, молодежной политики и туризма?
Участники в Минске, Ереване, Цхинвале, Сухуме: