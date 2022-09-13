Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/press-konferentsiya-zampredsedatelya-gosdumy-rossii-borisa-chernyshova-v-formate-videomosta-1041489183.html
Пресс-конференция зампредседателя Госдумы России Бориса Чернышова в формате видеомоста
Пресс-конференция зампредседателя Госдумы России Бориса Чернышова в формате видеомоста
Пресс-конференция заместителя председателя Государственной Думы России Бориса Чрнышова в формате видеомоста Москва–Минск–Ереван–Цхинвал–Сухум на тему... 13.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-13T14:37+0300
2022-09-13T14:37+0300
пресс-центр
абхазия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1b/1036935943_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6348b9d4e5ea22b13e0fc66eb953afc3.jpg
Президент России Владимир Путин подписал 5 сентября Указ "Об утверждении Концепции гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом". В документе говорится о расширении сотрудничества со странами СНГ, Абхазией, Южной Осетией, ДНР и ЛНР.Каковы приоритетные задачи гуманитарной политики России за рубежом? Как будет развиваться сотрудничество между странами в сферах образования, культуры, молодежной политики и туризма?Участники в Минске, Ереване, Цхинвале, Сухуме:— представители СМИ.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1b/1036935943_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dfde52580bcf69475e68aadd4646c5e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
пресс-центр , абхазия, россия
пресс-центр , абхазия, россия

Пресс-конференция зампредседателя Госдумы России Бориса Чернышова в формате видеомоста

14:37 13.09.2022
© Sputnik / Томас ТхайцукВывеска Shutnik Абхазия
Вывеска Shutnik Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 13.09.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Пресс-конференция заместителя председателя Государственной Думы России Бориса Чрнышова в формате видеомоста Москва–Минск–Ереван–Цхинвал–Сухум на тему: "Гуманитарная политика Российской Федерации за рубежом" пройдет в 10:00 14 сентября.
Президент России Владимир Путин подписал 5 сентября Указ "Об утверждении Концепции гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом". В документе говорится о расширении сотрудничества со странами СНГ, Абхазией, Южной Осетией, ДНР и ЛНР.

Каковы приоритетные задачи гуманитарной политики России за рубежом? Как будет развиваться сотрудничество между странами в сферах образования, культуры, молодежной политики и туризма?
Участники в Минске, Ереване, Цхинвале, Сухуме:
— представители СМИ.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0