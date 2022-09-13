https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/press-konferentsiya-zampredsedatelya-gosdumy-rossii-borisa-chernyshova-v-formate-videomosta-1041489183.html

Пресс-конференция зампредседателя Госдумы России Бориса Чернышова в формате видеомоста

Пресс-конференция зампредседателя Госдумы России Бориса Чернышова в формате видеомоста

Пресс-конференция заместителя председателя Государственной Думы России Бориса Чрнышова в формате видеомоста Москва–Минск–Ереван–Цхинвал–Сухум на тему... 13.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-13T14:37+0300

2022-09-13T14:37+0300

2022-09-13T14:37+0300

пресс-центр

абхазия

россия

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Президент России Владимир Путин подписал 5 сентября Указ "Об утверждении Концепции гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом". В документе говорится о расширении сотрудничества со странами СНГ, Абхазией, Южной Осетией, ДНР и ЛНР.Каковы приоритетные задачи гуманитарной политики России за рубежом? Как будет развиваться сотрудничество между странами в сферах образования, культуры, молодежной политики и туризма?Участники в Минске, Ереване, Цхинвале, Сухуме:— представители СМИ.

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