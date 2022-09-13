https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/sopredsedatel-ot-obse-zayavil-kogda-mozhet-proyti-raund-zhenevskikh-diskussiy-po-zakavkazyu--1041501670.html
Сопредседатель от ОБСЕ заявил, когда может пройти раунд женевских дискуссий по Закавказью
Сопредседатель от ОБСЕ заявил, когда может пройти раунд женевских дискуссий по Закавказью
Очередной раунд дискуссий в Женеве по вопросам безопасности на Кавказе должен был состояться в марте этого года, но был отложен на неопределенный срок. 13.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-13T20:45+0300
2022-09-13T20:45+0300
2022-09-13T20:45+0300
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женевские дискуссии
абхазия
южная осетия
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СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Очередной раунд международных женевских дискуссий по безопасности в Закавказье может пройти 5 октября, сообщил во вторник на встрече с югоосетинской делегацией в Цхинвале сопредседатель от ОБСЕ Виорел Мошану. Об этом пишет Sputnik Южная Осетия. В свою очередь советник президента Южной Осетии Константин Кочиев, возглавляющий югоосетинскую делегацию, заявил, что главным вопросом переговоров остается подписание юридически обязывающего документа о неприменении силы Грузией. Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье регулярно проводятся с октября 2008 года. Один из главных вопросов – подписание юридически обязывающего документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, однако Грузия отказывается.Очередной 56-й раунд переговоров должен был пройти в конце марта, однако они не состоялись по инициативе сопредседателей.
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обсе, женевские дискуссии, абхазия, южная осетия
обсе, женевские дискуссии, абхазия, южная осетия
Сопредседатель от ОБСЕ заявил, когда может пройти раунд женевских дискуссий по Закавказью
Очередной раунд дискуссий в Женеве по вопросам безопасности на Кавказе должен был состояться в марте этого года, но был отложен на неопределенный срок.
СУХУМ, 13 сен - Sputnik
. Очередной раунд международных женевских дискуссий по безопасности в Закавказье может пройти 5 октября, сообщил во вторник на встрече с югоосетинской делегацией в Цхинвале сопредседатель от ОБСЕ Виорел Мошану. Об этом пишет Sputnik Южная Осетия.
"Мы встретились с представителями США и намерены встретиться в Москве с российской стороной. Выражаем приверженность Женевскому формату, проводим встречи и готовы продолжить разговор в Женеве 5 октября. С самого начала создания формата женевские дискуссии являются площадкой для диалога", - сказал Мошану.
В свою очередь советник президента Южной Осетии Константин Кочиев, возглавляющий югоосетинскую делегацию, заявил, что главным вопросом переговоров остается подписание юридически обязывающего документа о неприменении силы Грузией.
Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье регулярно проводятся с октября 2008 года. Один из главных вопросов – подписание юридически обязывающего документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, однако Грузия отказывается.
Очередной 56-й раунд переговоров должен был пройти в конце марта, однако они не состоялись по инициативе сопредседателей.