https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/sopredsedatel-ot-obse-zayavil-kogda-mozhet-proyti-raund-zhenevskikh-diskussiy-po-zakavkazyu--1041501670.html

Сопредседатель от ОБСЕ заявил, когда может пройти раунд женевских дискуссий по Закавказью

Сопредседатель от ОБСЕ заявил, когда может пройти раунд женевских дискуссий по Закавказью

Очередной раунд дискуссий в Женеве по вопросам безопасности на Кавказе должен был состояться в марте этого года, но был отложен на неопределенный срок. 13.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-13T20:45+0300

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обсе

женевские дискуссии

абхазия

южная осетия

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СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Очередной раунд международных женевских дискуссий по безопасности в Закавказье может пройти 5 октября, сообщил во вторник на встрече с югоосетинской делегацией в Цхинвале сопредседатель от ОБСЕ Виорел Мошану. Об этом пишет Sputnik Южная Осетия. В свою очередь советник президента Южной Осетии Константин Кочиев, возглавляющий югоосетинскую делегацию, заявил, что главным вопросом переговоров остается подписание юридически обязывающего документа о неприменении силы Грузией. Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье регулярно проводятся с октября 2008 года. Один из главных вопросов – подписание юридически обязывающего документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, однако Грузия отказывается.Очередной 56-й раунд переговоров должен был пройти в конце марта, однако они не состоялись по инициативе сопредседателей.

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