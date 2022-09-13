https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/takogo-esche-ne-bylo-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-avgust-1041476277.html

Такого еще не было: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за август

Такого еще не было: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за август

По данным пресс-службы МВД Абхазии, сотрудники Госавтоинспекции составили 8003 протокола за различные виды нарушений ПДД на дорогах республики в августе. 13.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-13T10:15+0300

2022-09-13T10:15+0300

2022-09-13T10:31+0300

в абхазии

гаи

абхазия

мвд абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/19/1032080861_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_dcd42a23f906d046a03cf9c9b2d13fa6.jpg

Очередной рекорд по количеству выписанных протоколов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии был побит в минувшем августе – 680 штрафов, что на 182 протокола больше, чем в июле.SputnikКак показывает статистика, абсолютные рекорды по количеству выявленных случаев управления автомобилем подшофе на дорогах Абхазии традиционно ставятся в августе. К примеру, пиковые показатели анализа Sputnik сводок МВД страны за неполные пять лет выпал на август 2021 года, когда инспекторы составили 528 аналогичных документов.Во второй декаде августа "фаворитов" удалось обойти Гудауте, но с 20 по 30 августа они снова вернули свои позиции. В итоге за минувший месяц в Гагре было выписано 219 протоколов за "пьянку", что делает ее победителем второй месяц подряд, в Сухуме – 171 и в Гудауте – 135.Таким образом, определилась тройка "призеров", в шаге от которой осталась Очамчыра с 79 протоколами за месяц. Гулрыпшу, Сухумскому району, Галу и Ткуарчалу пришлось "довольствоваться" оставшимися местами в нетрезвом "заезде".В возрастной категории можем наблюдать некоторые изменения. В отличие от июля, в августе водители от 30 до 35 лет сумели взять "золото" и подняться со второй сточки на первую. От автолюбителей "навеселе" в возрасте от 40 до 45 лет их отделило всего лишь два протокола. "Бронза" ушла к тем, кому от 35 до 40 лет. Напомним, что именно они были на вершине нашего списка в июле.Несовершеннолетних "лихачей", севших за руль автомобиля в состоянии опьянения, в августе не было. Самому молодому нарушителю было 18 лет, а самому старшему 82 года."Дружную" мужскую компанию "поддержали" десять представительниц прекрасной половины человечества из Сухума, Сухумского района, Гагры, Пицунды, Очамчыры, Гулрыпша, Москвы и Рязанской области. Наиболее "жаркий" для сотрудников Госавтоинспекции Абхазии день выпал на 16 августа, когда они вручили 24 штрафа за управления транспортом в нетрезвом состоянии, и все они были составлены в Гудауте. Спокойнее всего было 26 августа, когда жители страны отмечали День признания суверенитета Абхазии Россией – четыре штрафа за праздничный день.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

гаи, абхазия, мвд абхазии