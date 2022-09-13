https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/turbaza-alpinist-pavlov-o-sportivnom-turizme-v-abkhazii-1041494487.html

Турбаза: альпинист Павлов о спортивном туризме в Абхазии

Турбаза: альпинист Павлов о спортивном туризме в Абхазии

О разновидностях спортивного туризма в Абхазии, условиях для отдыха, который сопровождается физическими нагрузками в эфире радио Sputnik рассказал альпинист... 13.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-13T18:20+0300

2022-09-13T18:20+0300

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Турбаза: альпинист Павлов о спортивном туризме в Абхазии Турбаза: альпинист Павлов о спортивном туризме в Абхазии

Отдых, сопровождающийся физическими нагрузками, нравится активным людям. Они не сидят на месте, любят проводить время в компании и наслаждаться красивыми видами природы. Такой спортивный туризм включает рафтинг, пешие прогулки, альпинизм, катание на лыжах и многое другое. Но какой бы вид не был выбран, его главная цель - преодоление препятствий и борьба со стихией. О том, какие есть возможности для этого в Абхазии, какой вид спортивного туризма наиболее распространен в республике, достаточно ли сил и средств для обеспечения безопасности тех, кто увлекается данным направлением, о потенциале спортивного туризма в Абхазии в программе "Турбаза" на радио Sputnik своим мнением поделился альпинист Евгений Павлов.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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