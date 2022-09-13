https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/turbaza-alpinist-pavlov-o-sportivnom-turizme-v-abkhazii-1041494487.html
Турбаза: альпинист Павлов о спортивном туризме в Абхазии
Турбаза: альпинист Павлов о спортивном туризме в Абхазии
О разновидностях спортивного туризма в Абхазии, условиях для отдыха, который сопровождается физическими нагрузками в эфире радио Sputnik рассказал альпинист... 13.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-13T18:20+0300
2022-09-13T18:20+0300
2022-09-13T18:28+0300
радио
абхазия
туризм
спорт
турбаза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0d/1041495457_0:119:3073:1847_1920x0_80_0_0_8ff515466f90ef5b55258ab14563d87e.jpg
Турбаза: альпинист Павлов о спортивном туризме в Абхазии
Турбаза: альпинист Павлов о спортивном туризме в Абхазии
Отдых, сопровождающийся физическими нагрузками, нравится активным людям. Они не сидят на месте, любят проводить время в компании и наслаждаться красивыми видами природы. Такой спортивный туризм включает рафтинг, пешие прогулки, альпинизм, катание на лыжах и многое другое. Но какой бы вид не был выбран, его главная цель - преодоление препятствий и борьба со стихией. О том, какие есть возможности для этого в Абхазии, какой вид спортивного туризма наиболее распространен в республике, достаточно ли сил и средств для обеспечения безопасности тех, кто увлекается данным направлением, о потенциале спортивного туризма в Абхазии в программе "Турбаза" на радио Sputnik своим мнением поделился альпинист Евгений Павлов.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0d/1041495457_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_e71fe3bee9cb71ccd54c0bf2524fd4dd.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, туризм, спорт, турбаза, аудио
абхазия, туризм, спорт, турбаза, аудио
Турбаза: альпинист Павлов о спортивном туризме в Абхазии
18:20 13.09.2022 (обновлено: 18:28 13.09.2022)
О разновидностях спортивного туризма в Абхазии, условиях для отдыха, который сопровождается физическими нагрузками в эфире радио Sputnik рассказал альпинист Евгений Павлов.
Отдых, сопровождающийся физическими нагрузками, нравится активным людям. Они не сидят на месте, любят проводить время в компании и наслаждаться красивыми видами природы. Такой спортивный туризм включает рафтинг, пешие прогулки, альпинизм, катание на лыжах и многое другое. Но какой бы вид не был выбран, его главная цель - преодоление препятствий и борьба со стихией. О том, какие есть возможности для этого в Абхазии, какой вид спортивного туризма наиболее распространен в республике, достаточно ли сил и средств для обеспечения безопасности тех, кто увлекается данным направлением, о потенциале спортивного туризма в Абхазии в программе "Турбаза" на радио Sputnik своим мнением поделился альпинист Евгений Павлов.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.