https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/turist-pytalsya-nezakonno-vyvezti-iz-rossii-v-abkhaziyu-bolee-odnogo-mln-rub-1041484200.html

Турист пытался незаконно вывезти из России в Абхазию более одного млн руб.

Турист пытался незаконно вывезти из России в Абхазию более одного млн руб.

Возбуждено дело об административном правонарушении, нарушителю грозит штраф в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы денежных средств... 13.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-13T16:05+0300

2022-09-13T16:05+0300

2022-09-13T16:26+0300

государственная граница

россия

абхазия

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СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Таможенники пресекли попутку незаконного вывоза из России в Абхазию 1,1 млн руб, сообщает служба по городу Сочи Краснодарской таможни. На таможенном посту "Адлер" был остановлен мужчина, у которого в багаже при осмотре обнаружили в целлофановых пакетах 1,1 млн руб.Сумму, не превышающую установленную норму, туристу вернули, 488 тыс руб изъяли.В соответствии с действующим законодательством при единовременном ввозе/вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

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