https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/umer-rezhisser-zhan-lyuk-godar--1041480922.html

Умер режиссер Жан-Люк Годар

Умер режиссер Жан-Люк Годар

Годар был одним из режиссеров, стоявших у истоков французской "новой волны". 13.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-13T11:10+0300

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культура

в мире

режиссеры

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СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар скончался в возрасте 91 года, сообщает газета Libération со ссылкой на его близких.Ранее творчество Годара оказало большое влияние на развитие мирового кинематографа.Дебютный фильм Годара "На последнем дыхании" вышел на экраны в 1960-м году, главные роли в нем исполнили Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг.

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культура, в мире, режиссеры