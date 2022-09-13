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Умер режиссер Жан-Люк Годар
Умер режиссер Жан-Люк Годар
Годар был одним из режиссеров, стоявших у истоков французской "новой волны". 13.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-13T11:10+0300
2022-09-13T11:10+0300
2022-09-13T11:39+0300
культура
в мире
режиссеры
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СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар скончался в возрасте 91 года, сообщает газета Libération со ссылкой на его близких.Ранее творчество Годара оказало большое влияние на развитие мирового кинематографа.Дебютный фильм Годара "На последнем дыхании" вышел на экраны в 1960-м году, главные роли в нем исполнили Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг.
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культура, в мире, режиссеры
культура, в мире, режиссеры
Умер режиссер Жан-Люк Годар
11:10 13.09.2022 (обновлено: 11:39 13.09.2022)
Годар был одним из режиссеров, стоявших у истоков французской "новой волны".
СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар скончался в возрасте 91 года, сообщает газета Libération со ссылкой на его близких.
"Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар скончался в возрасте 91 года", – говорится в сообщении газеты.
Ранее творчество Годара оказало большое влияние на развитие мирового кинематографа.
Дебютный фильм Годара "На последнем дыхании" вышел на экраны в 1960-м году, главные роли в нем исполнили Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг.