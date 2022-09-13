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Завершился визит Аслана Бжания в республики Северного Кавказа
Завершился визит Аслана Бжания в республики Северного Кавказа
Глава республики отбыл с рабочей поездкой на Северный Кавказ 6 сентября и посетил три республики – Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию и Адыгею. 13.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-13T12:12+0300
2022-09-13T12:12+0300
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СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Завершился визит президента Абхазии Аслана Бжания в республики Северного Кавказа, сообщает пресс-служба главы государства. С 6 по 9 сентября делегация Абхазии во главе с Асланом Бжания находилась в Карачево-Черкесской республике. С 9 по 10 сентября состоялся визит президента в Кабардино-Балкарскую республику. Президент и глава КБР провели встречу по видеосвязи из-за болезни Казбека Кокова. Бжания также встретился с добровольцами Кабарды и ответил на волнующие их вопросы. С 10 по 12 сентября Аслан Бжания находился с визитом в Республике Адыгея. Делегация Абхазии во главе с президентом приняла участие в инаугурации Мурата Кумпилова.
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абхазия, аслан бжания, политика
Завершился визит Аслана Бжания в республики Северного Кавказа
12:12 13.09.2022 (обновлено: 12:50 13.09.2022)
Глава республики отбыл с рабочей поездкой на Северный Кавказ 6 сентября и посетил три республики – Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию и Адыгею.
СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Завершился визит президента Абхазии Аслана Бжания в республики Северного Кавказа, сообщает пресс-служба главы государства.
С 6 по 9 сентября делегация Абхазии во главе с Асланом Бжания находилась в Карачево-Черкесской республике.
С 9 по 10 сентября состоялся визит президента в Кабардино-Балкарскую республику. Президент и глава КБР провели встречу по видеосвязи из-за болезни Казбека Кокова. Бжания также встретился с добровольцами Кабарды и ответил на волнующие их вопросы.
С 10 по 12 сентября Аслан Бжания находился с визитом в Республике Адыгея. Делегация Абхазии во главе с президентом приняла участие в инаугурации Мурата Кумпилова.