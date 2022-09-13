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Завершился визит Аслана Бжания в республики Северного Кавказа

Завершился визит Аслана Бжания в республики Северного Кавказа

Глава республики отбыл с рабочей поездкой на Северный Кавказ 6 сентября и посетил три республики – Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию и Адыгею. 13.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Завершился визит президента Абхазии Аслана Бжания в республики Северного Кавказа, сообщает пресс-служба главы государства. С 6 по 9 сентября делегация Абхазии во главе с Асланом Бжания находилась в Карачево-Черкесской республике. С 9 по 10 сентября состоялся визит президента в Кабардино-Балкарскую республику. Президент и глава КБР провели встречу по видеосвязи из-за болезни Казбека Кокова. Бжания также встретился с добровольцами Кабарды и ответил на волнующие их вопросы. С 10 по 12 сентября Аслан Бжания находился с визитом в Республике Адыгея. Делегация Абхазии во главе с президентом приняла участие в инаугурации Мурата Кумпилова.

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