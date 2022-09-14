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Антитеррористические учения пройдут в Сухуме
Антитеррористические учения пройдут в Сухуме
Учения будут проходить в столице Абхазии в конце сентября. 14.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-14T11:05+0300
2022-09-14T11:05+0300
2022-09-14T11:22+0300
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СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Антитеррористические учения пройдут в Сухуме с 15 по 27 сентября, сообщает пресс-служба СГБ Абхазии. Учения будут проводиться в Сухумском морпорту и прилегающей к нему территории.С 27 января по 5 февраля этого года в Сухуме впервые проходили совместные учения силовых подразделений Абхазии и ФСБ России.
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спецслужбы, абхазия, сухум
спецслужбы, абхазия, сухум
Антитеррористические учения пройдут в Сухуме
11:05 14.09.2022 (обновлено: 11:22 14.09.2022)
Учения будут проходить в столице Абхазии в конце сентября.
СУХУМ, 14 сен - Sputnik.
Антитеррористические учения пройдут в Сухуме с 15 по 27 сентября, сообщает
пресс-служба СГБ Абхазии.
"Просим вас не поддаваться панике и ложным слухам. Государственным учреждениям и жителям близлежащих домов проявлять бдительность и осторожность", - говорится в сообщении.
Учения будут проводиться в Сухумском морпорту и прилегающей к нему территории.
С 27 января по 5 февраля этого года в Сухуме впервые проходили совместные учения силовых подразделений Абхазии и ФСБ России.