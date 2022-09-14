https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/antiterroristicheskie-ucheniya-proydut-v-sukhume--1041504368.html

Антитеррористические учения пройдут в Сухуме

Антитеррористические учения пройдут в Сухуме

Учения будут проходить в столице Абхазии в конце сентября. 14.09.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

спецслужбы

абхазия

сухум

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СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Антитеррористические учения пройдут в Сухуме с 15 по 27 сентября, сообщает пресс-служба СГБ Абхазии. Учения будут проводиться в Сухумском морпорту и прилегающей к нему территории.С 27 января по 5 февраля этого года в Сухуме впервые проходили совместные учения силовых подразделений Абхазии и ФСБ России.

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