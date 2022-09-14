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Аслан Бжания поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения
Аслан Бжания поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения
Дмитрий Медведев 14 сентября отмечает свое 57-летие. 14.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-14T11:40+0300
2022-09-14T11:40+0300
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СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.Бжания отметил, что жизнь Медведева – это пример беззаветной преданности Родине.Бжания добавил, что последовательная и поступательная политика руководства России последних десятилетий утверждает роль РФ как одного из могущественных государств современности.
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аслан бжания, дмитрий медведев, россия, абхазия
аслан бжания, дмитрий медведев, россия, абхазия
Аслан Бжания поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения
11:40 14.09.2022 (обновлено: 12:21 14.09.2022)
Дмитрий Медведев 14 сентября отмечает свое 57-летие.
СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.
Бжания отметил, что жизнь Медведева – это пример беззаветной преданности Родине.
"Трудно переоценить Ваш вклад в развитие современной Абхазии. Вы вошли в историю абхазского народа как президент великой России, который признал независимость Республики Абхазия", – сказал глава государства.
Бжания добавил, что последовательная и поступательная политика руководства России последних десятилетий утверждает роль РФ как одного из могущественных государств современности.