https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/aslan-bzhaniya-pozdravil-dmitriya-medvedeva-s-dnem-rozhdeniya-1041505173.html

Аслан Бжания поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения

Аслан Бжания поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения

Дмитрий Медведев 14 сентября отмечает свое 57-летие. 14.09.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

аслан бжания

дмитрий медведев

россия

абхазия

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СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.Бжания отметил, что жизнь Медведева – это пример беззаветной преданности Родине.Бжания добавил, что последовательная и поступательная политика руководства России последних десятилетий утверждает роль РФ как одного из могущественных государств современности.

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аслан бжания, дмитрий медведев, россия, абхазия