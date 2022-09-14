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Диагностика "здоровья": ученые исследовали остаточные ресурсы зданий в Абхазии
Диагностика "здоровья": ученые исследовали остаточные ресурсы зданий в Абхазии
Ученые из научно-исследовательского центра "Экология" совместно с коллегами из Института нефтегазовой геологии и геофизики и Института экологии Академии наук... 14.09.2022, Sputnik Абхазия
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За десять дней учеными было исследовано около шести сооружений, среди которых Сухумский маяк, Новоафонский монастырь, здание Совета министров, Гумистинский мост и Галская ГЭС.По словам старшего научного сотрудника "Экологии" Константина Федина, остаточный ресурс здания Совмина – 76%, Новоафонского монастыря – 86% и Сухумского маяка – 68%.Подробнее об итогах проведенных исследований в интервью Sputnik
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Диагностика "здоровья": ученые исследовали остаточные ресурсы зданий в Абхазии

14:17 14.09.2022 (обновлено: 14:46 14.09.2022)
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Ученые из научно-исследовательского центра "Экология" совместно с коллегами из Института нефтегазовой геологии и геофизики и Института экологии Академии наук Абхазии провели исследование сооружений в Абхазии.
За десять дней учеными было исследовано около шести сооружений, среди которых Сухумский маяк, Новоафонский монастырь, здание Совета министров, Гумистинский мост и Галская ГЭС.
По словам старшего научного сотрудника "Экологии" Константина Федина, остаточный ресурс здания Совмина – 76%, Новоафонского монастыря – 86% и Сухумского маяка – 68%.
Подробнее об итогах проведенных исследований в интервью Sputnik
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