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Диагностика "здоровья": ученые исследовали остаточные ресурсы зданий в Абхазии
Диагностика "здоровья": ученые исследовали остаточные ресурсы зданий в Абхазии
Ученые из научно-исследовательского центра "Экология" совместно с коллегами из Института нефтегазовой геологии и геофизики и Института экологии Академии наук... 14.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-14T14:17+0300
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За десять дней учеными было исследовано около шести сооружений, среди которых Сухумский маяк, Новоафонский монастырь, здание Совета министров, Гумистинский мост и Галская ГЭС.По словам старшего научного сотрудника "Экологии" Константина Федина, остаточный ресурс здания Совмина – 76%, Новоафонского монастыря – 86% и Сухумского маяка – 68%.Подробнее об итогах проведенных исследований в интервью Sputnik
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видео, мультимедиа, абхазия, видео
Диагностика "здоровья": ученые исследовали остаточные ресурсы зданий в Абхазии
14:17 14.09.2022 (обновлено: 14:46 14.09.2022)
Ученые из научно-исследовательского центра "Экология" совместно с коллегами из Института нефтегазовой геологии и геофизики и Института экологии Академии наук Абхазии провели исследование сооружений в Абхазии.
За десять дней учеными было исследовано около шести сооружений, среди которых Сухумский маяк, Новоафонский монастырь, здание Совета министров, Гумистинский мост и Галская ГЭС.
По словам старшего научного сотрудника "Экологии" Константина Федина, остаточный ресурс здания Совмина – 76%, Новоафонского монастыря – 86% и Сухумского маяка – 68%.
Подробнее об итогах проведенных исследований в интервью Sputnik