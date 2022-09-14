https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/ekonomist-o-borbe-s-energokrizisom-v-evrope-nekotorye-resheniya-prinimayutsya-vpopykhakh-1041489327.html

Экономист о борьбе с энергокризисом в Европе: некоторые решения принимаются впопыхах

Экономист о борьбе с энергокризисом в Европе: некоторые решения принимаются впопыхах

Меры, принимаемые в странах Европы для борьбы с энергетическим кризисом, прокомментировал в эфире радио Sputnik экономист, эксперт Фонда национальной... 14.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-14T10:25+0300

2022-09-14T10:25+0300

2022-09-14T10:50+0300

радио

европа

энергобезопасность

кризис

топливо

экология

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0d/1041489510_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f642271cebc47f2ef927e92747196bd9.jpg

Экономист о борьбе с энергокризисом в Европе: некоторые решения принимаются впопыхах Экономист о борьбе с энергокризисом в Европе: некоторые решения принимаются впопыхах

В ООН выразили обеспокоенность по поводу решения ряда европейских стран возобновить производство ископаемого топлива, чтобы справиться с энергетическим кризисом."Если эту политику можно понять, она не должна длиться долго, потому что она загрязняет окружающую среду. Европа должна перейти на экологически чистую энергию и не должна зацикливаться на ископаемом топливе", – заявила заместитель Верховного комиссара по правам человека ООН Нада Аль-Нашиф.Новый премьер Великобритании Лиз Трасс ранее заявила, что отменит запрет на добычу газа методом гидроразрыва пласта. Она также говорила о намерении развивать добычу газа в Северном море.В некоторых европейских странах в связи с ростом цен на газ возобновлена работа ТЭС, работающих на угле.В эфире радио Sputnik экономист, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович отметил, что страны ЕС увеличивают использование не только собственного угля, но и привозного."Угольное эмбарго в отношении России вступило в силу 10 августа этого года, приходится уголь завозить из других регионов мира. Уголь проще заменить, чем нефть, нефтепродукты и газ. Но даже замена угля – это не такое дешевое удовольствие, цены раза в четыре выше на угольных биржах, чем год назад", – пояснил эксперт.Призывы международных организаций продолжать делать ставку на зеленую энергетику в нынешней ситуации вряд ли будут услышаны, продолжил он."Вместо того, чтобы адаптироваться к новым реалиям, что уже делают национальные государства, потому что им некуда деваться, им нужно отвечать перед своими гражданами здесь и сейчас, международная бюрократия может себе позволить такое инерционное восприятие действительности. У них написано в принятых давным-давно документах, что нужно сворачивать использование ископаемого топлива. И тут они видят статистику, что это использование увеличивается. Что им делать? Изобразить, что это какая-то временная флуктуация, а дальше все это будет работать", – сказал Станислав Митрахович.Но и те меры, которые уже принимают государства Европы, могут оказаться недостаточными, предупредил он."Многие риски еще впереди, и окончательно судить о том, эффективно или неэффективно действует Европа, нужно будет попозже, как минимум по итогам этой зимы и следующей зимы. Но уже сейчас видно, что некоторые решения принимаются впопыхах и их эффект недостаточно просчитывается", – полагает экономист.

европа

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

европа, энергобезопасность, кризис, топливо, экология, подкасты, аудио