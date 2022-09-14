https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/gagra-popala-v-top-populyarnykh-u-rossiyan-napravleniy-dlya-otdykha-v-oktyabre-1041504172.html
Гагра попала в топ популярных у россиян направлений для отдыха в октябре
Гагра попала в топ популярных у россиян направлений для отдыха в октябре
Турпоток в октябре на российские курорты вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 14.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-14T16:10+0300
2022-09-14T16:10+0300
2022-09-14T16:10+0300
отдых
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СУХУМ. 14 сен – Sputnik. Гагра попала в десятку популярных у россиян направлений для отдыха в октябре, сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.В связи с закрытыми границами многих западных стран россияне в четыре раза чаще стали совершать короткие поездки на автомобилях по стране, сообщают в Tvil.Данные предоставлены на основании бронирований отелей и квартир на Tvil.ru туристами в октябре 2022 года.
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отдых, отдых в абхазии, гагра
отдых, отдых в абхазии, гагра
Гагра попала в топ популярных у россиян направлений для отдыха в октябре
Турпоток в октябре на российские курорты вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
СУХУМ. 14 сен – Sputnik.
Гагра попала в десятку популярных у россиян направлений для отдыха в октябре, сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.
"Из десятки популярных направлений отдыха в октябре больше всего увеличились бронирования в Казань (в 26 раз), Калининград (в 16 раз), Москву (в 15 раз), Кисловодск (в 14 раз), Санкт-Петербург (в 12 раз)", – рассказали в Tvil.
В связи с закрытыми границами многих западных стран россияне в четыре раза чаще стали совершать короткие поездки на автомобилях по стране, сообщают в Tvil.
Десять популярных направлений отдыха в октябре:
Город
Средняя стоимость ночи
Средняя продолжительность поездки
Сочи
2504 рублей
7 ночей
Санкт-Петербург
2769 рублей
5 ночей
Кисловодск
2569 рублей
7 ночей
Москва
4033 рубля
4 ночи
Калининград
2164 рубля
5 ночей
Ялта
3028 рублей
8 ночей
Казань
3049 рублей
4 ночи
Гагра
2332 рубля
8 ночей
Махачкала
3072 рублей
4 ночи
Минск
3032 рубля
4 ночи
Данные предоставлены на основании бронирований отелей и квартир на Tvil.ru туристами в октябре 2022 года.