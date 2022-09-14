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https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/gagra-popala-v-top-populyarnykh-u-rossiyan-napravleniy-dlya-otdykha-v-oktyabre-1041504172.html
Гагра попала в топ популярных у россиян направлений для отдыха в октябре
Гагра попала в топ популярных у россиян направлений для отдыха в октябре
Турпоток в октябре на российские курорты вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 14.09.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ. 14 сен – Sputnik. Гагра попала в десятку популярных у россиян направлений для отдыха в октябре, сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.В связи с закрытыми границами многих западных стран россияне в четыре раза чаще стали совершать короткие поездки на автомобилях по стране, сообщают в Tvil.Данные предоставлены на основании бронирований отелей и квартир на Tvil.ru туристами в октябре 2022 года.
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отдых, отдых в абхазии, гагра
отдых, отдых в абхазии, гагра

Гагра попала в топ популярных у россиян направлений для отдыха в октябре

16:10 14.09.2022
© Sputnik / Томас ТхайцукКолоннада в Гаграх
Колоннада в Гаграх - Sputnik Абхазия, 1920, 14.09.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Турпоток в октябре на российские курорты вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
СУХУМ. 14 сен – Sputnik. Гагра попала в десятку популярных у россиян направлений для отдыха в октябре, сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

"Из десятки популярных направлений отдыха в октябре больше всего увеличились бронирования в Казань (в 26 раз), Калининград (в 16 раз), Москву (в 15 раз), Кисловодск (в 14 раз), Санкт-Петербург (в 12 раз)", – рассказали в Tvil.

В связи с закрытыми границами многих западных стран россияне в четыре раза чаще стали совершать короткие поездки на автомобилях по стране, сообщают в Tvil.
Десять популярных направлений отдыха в октябре:

Город

Средняя стоимость ночи

Средняя продолжительность поездки

Сочи

2504 рублей

7 ночей

Санкт-Петербург

2769 рублей

5 ночей

Кисловодск

2569 рублей

7 ночей

Москва

4033 рубля

4 ночи

Калининград

2164 рубля

5 ночей

Ялта

3028 рублей

8 ночей

Казань

3049 рублей

4 ночи

Гагра

2332 рубля

8 ночей

Махачкала

3072 рублей

4 ночи

Минск

3032 рубля

4 ночи

Данные предоставлены на основании бронирований отелей и квартир на Tvil.ru туристами в октябре 2022 года.
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