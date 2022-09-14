https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/gagra-popala-v-top-populyarnykh-u-rossiyan-napravleniy-dlya-otdykha-v-oktyabre-1041504172.html

Гагра попала в топ популярных у россиян направлений для отдыха в октябре

Гагра попала в топ популярных у россиян направлений для отдыха в октябре

Турпоток в октябре на российские курорты вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 14.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-14T16:10+0300

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отдых

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в абхазии

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СУХУМ. 14 сен – Sputnik. Гагра попала в десятку популярных у россиян направлений для отдыха в октябре, сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.В связи с закрытыми границами многих западных стран россияне в четыре раза чаще стали совершать короткие поездки на автомобилях по стране, сообщают в Tvil.Данные предоставлены на основании бронирований отелей и квартир на Tvil.ru туристами в октябре 2022 года.

гагра

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