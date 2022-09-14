https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/glava-voz-zayavil-chto-konets-pandemii-covid-19-blizok--1041522586.html

Глава ВОЗ заявил, что конец пандемии COVID-19 близок

Глава ВОЗ заявил, что конец пандемии COVID-19 близок

Ранее глава ВОЗ заявил, что число смертей от COVID-19 во всем мире продолжает снижаться, с февраля еженедельное количество смертей упало на 80%. 14.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-14T19:35+0300

2022-09-14T19:35+0300

2022-09-14T19:35+0300

мировая пандемия коронавируса covid-19

в мире

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СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Конец пандемии COVID-19 близок, мир еще никогда не был в таком хорошем положении, чтобы победить ее, заявил в среду на пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.Он настоятельно призвал все страны инвестировать в вакцинацию 100% наиболее подверженных риску групп.В Абхазии зафиксировано 538 новых случаев коронавируса с 5 по 14 сентября.

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