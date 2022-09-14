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МИД Абхазии назвал ключевую цель Женевских дискуссий
МИД Абхазии назвал ключевую цель Женевских дискуссий
Очередной раунд Женевских дискуссий, по словам сопредседателей, планируется провести 5 октября. 14.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-14T20:54+0300
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СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Ключевая цель Женевских дискуссий — согласование и дальнейшее подписание договора между Грузией и Абхазией о неприменении военной силы. Об этом заявил замглавы МИД Абхазии Ираклий Тужба на встрече с сопредседателями Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье."Это та ключевая цель, та ключевая задача, которая в целом стоит перед Женевскими дискуссиями”, - отметил Тужба.Замминистра также выразил опасения относительно продолжающегося процесса наращивания военного потенциала Грузии.Представитель ООН на Женевских дискуссиях Джихан Султаноглу, в свою очередь, отметила, что встреча проходит на фоне возросшей напряженности в регионе, ситуация на Черноморском побережье складывается очень непростая, по ее словам. "Как Сопредседатели, мы привержены проведению очередного раунда 5 октября, и как вы отметили, у нас с начала недели проводились консультации", - сказала Султаноглу.Она сообщила, что на следующей неделе сопредседатели планируют отправиться в Москву для консультаций.
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мид абхазии, оон, женевские дискуссии, грузия
мид абхазии, оон, женевские дискуссии, грузия

МИД Абхазии назвал ключевую цель Женевских дискуссий

20:54 14.09.2022
© Foto / Министерство Иностранных дел Республики АБХАЗИЯМИД Абхазии
МИД Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 14.09.2022
© Foto / Министерство Иностранных дел Республики АБХАЗИЯ
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Очередной раунд Женевских дискуссий, по словам сопредседателей, планируется провести 5 октября.
СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Ключевая цель Женевских дискуссий — согласование и дальнейшее подписание договора между Грузией и Абхазией о неприменении военной силы. Об этом заявил замглавы МИД Абхазии Ираклий Тужба на встрече с сопредседателями Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
"Это та ключевая цель, та ключевая задача, которая в целом стоит перед Женевскими дискуссиями”, - отметил Тужба.
Замминистра также выразил опасения относительно продолжающегося процесса наращивания военного потенциала Грузии.
Представитель ООН на Женевских дискуссиях Джихан Султаноглу, в свою очередь, отметила, что встреча проходит на фоне возросшей напряженности в регионе, ситуация на Черноморском побережье складывается очень непростая, по ее словам.
"Как Сопредседатели, мы привержены проведению очередного раунда 5 октября, и как вы отметили, у нас с начала недели проводились консультации", - сказала Султаноглу.
Она сообщила, что на следующей неделе сопредседатели планируют отправиться в Москву для консультаций.
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