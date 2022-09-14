https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/mid-abkhazii-vyrazil-ozabochennost-ugrozami-gruzii-o-vozmozhnom-otkrytii-vtorogo-fronta-1041524276.html
МИД Абхазии выразил озабоченность угрозами Грузии о возможном открытии второго фронта
МИД Абхазии выразил озабоченность угрозами Грузии о возможном открытии второго фронта
В МИД Абхазии 14 сентября состоялась встреча с с сопредседателями Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. 14.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-14T20:00+0300
2022-09-14T20:00+0300
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СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Серьезную озабоченность вызывают в Абхазии возможность проведения в Грузии референдума по открытию второго фронта, заявил на встрече с сопредседателями Женевских дискуссий замглавы МИД Ираклий Тужба.Отмечается, что недавно глава грузинской Партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что в Грузии рассматривается возможность проведения некоего референдума, относительно возможности открытия второго фронта."А что подразумевается под вторым фронтом мы все прекрасно понимаем и у нас это вызывает серьезную озабоченность. Мы надеемся, что вы, как сопредседатели, будете и должны реагировать на подобного рода угрозы, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта в нашем регионе", - отметил Тужба.Он подчеркнул, что в Абхазии обращают серьезное внимание на внутриполитические процессы, которые происходят в Грузии, на заявления высокопоставленных руководителей Грузии, которые касаются Абхазии, вопросов безопасности и не возобновления конфликта.
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мид абхазии, абхазия, грузия, женевские дискуссии
мид абхазии, абхазия, грузия, женевские дискуссии
МИД Абхазии выразил озабоченность угрозами Грузии о возможном открытии второго фронта
20:00 14.09.2022 (обновлено: 20:24 14.09.2022)
В МИД Абхазии 14 сентября состоялась встреча с с сопредседателями Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Серьезную озабоченность вызывают в Абхазии возможность проведения в Грузии референдума по открытию второго фронта, заявил на встрече с сопредседателями Женевских дискуссий замглавы МИД Ираклий Тужба.
Отмечается, что недавно глава грузинской Партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что в Грузии рассматривается возможность проведения некоего референдума, относительно возможности открытия второго фронта.
"А что подразумевается под вторым фронтом мы все прекрасно понимаем и у нас это вызывает серьезную озабоченность. Мы надеемся, что вы, как сопредседатели, будете и должны реагировать на подобного рода угрозы, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта в нашем регионе", - отметил Тужба.
Он подчеркнул, что в Абхазии обращают серьезное внимание на внутриполитические процессы, которые происходят в Грузии, на заявления высокопоставленных руководителей Грузии, которые касаются Абхазии, вопросов безопасности и не возобновления конфликта.