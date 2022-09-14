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МИД России: поддержка спецоперации Абхазией и Южной Осетией – демонстрация союзничества
МИД России: поддержка спецоперации Абхазией и Южной Осетией – демонстрация союзничества
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются... 14.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-14T12:15+0300
2022-09-14T12:15+0300
2022-09-14T12:48+0300
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СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Поддержка российской специальной военной операции на Украине со стороны Абхазии и Южной Осетии стала знаковой демонстрацией союзнических отношений, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар."Знаковой демонстрацией союзнических отношений наших стран стала поддержка специальной военной операции России на Украине, оказанная Сухумом и Цхинвалом, включая предоставление гуманитарной помощи жителям Донбасса", – сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия, абхазия, южная осетия, украина
МИД России: поддержка спецоперации Абхазией и Южной Осетией – демонстрация союзничества
12:15 14.09.2022 (обновлено: 12:48 14.09.2022)
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
СУХУМ, 14 сен – Sputnik
. Поддержка российской специальной военной операции на Украине со стороны Абхазии и Южной Осетии стала знаковой демонстрацией союзнических отношений, заявил в интервью РИА Новости
директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.
"Знаковой демонстрацией союзнических отношений наших стран стала поддержка специальной военной операции России на Украине, оказанная Сухумом и Цхинвалом, включая предоставление гуманитарной помощи жителям Донбасса", – сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.