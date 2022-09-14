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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/mid-rossii-podderzhka-spetsoperatsii-abkhaziey-i-yuzhnoy-osetiey---demonstratsiya-soyuznichestva-1041505432.html
МИД России: поддержка спецоперации Абхазией и Южной Осетией – демонстрация союзничества
МИД России: поддержка спецоперации Абхазией и Южной Осетией – демонстрация союзничества
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются... 14.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-14T12:15+0300
2022-09-14T12:48+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Поддержка российской специальной военной операции на Украине со стороны Абхазии и Южной Осетии стала знаковой демонстрацией союзнических отношений, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар."Знаковой демонстрацией союзнических отношений наших стран стала поддержка специальной военной операции России на Украине, оказанная Сухумом и Цхинвалом, включая предоставление гуманитарной помощи жителям Донбасса", – сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия, абхазия, южная осетия, украина

МИД России: поддержка спецоперации Абхазией и Южной Осетией – демонстрация союзничества

12:15 14.09.2022 (обновлено: 12:48 14.09.2022)
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Поддержка российской специальной военной операции на Украине со стороны Абхазии и Южной Осетии стала знаковой демонстрацией союзнических отношений, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.
"Знаковой демонстрацией союзнических отношений наших стран стала поддержка специальной военной операции России на Украине, оказанная Сухумом и Цхинвалом, включая предоставление гуманитарной помощи жителям Донбасса", – сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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