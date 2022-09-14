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Минобороны России: в Херсонской области уничтожен украинский вертолет Ми-8 с диверсантами
Минобороны России: в Херсонской области уничтожен украинский вертолет Ми-8 с диверсантами
Российские военные за время специальной военной операции уничтожили 155 украинских вертолетов и 1948 беспилотников. 14.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-14T13:51+0300
2022-09-14T13:51+0300
2022-09-14T14:29+0300
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СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Истребители ВКС России уничтожили украинский вертолет Ми-8 с диверсантами в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 155 вертолетов Украины.Также сообщается, что за прошедшие сутки ВС России массированными ударами по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированной бригад украинских военных в районе Балаклеи, Купянска и Двуречной в Харьковской области уничтожили до 150 украинских военных и свыше 10 единиц техники на харьковском направлении.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Минобороны России: в Херсонской области уничтожен украинский вертолет Ми-8 с диверсантами
13:51 14.09.2022 (обновлено: 14:29 14.09.2022)
Российские военные за время специальной военной операции уничтожили 155 украинских вертолетов и 1948 беспилотников.
СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Истребители ВКС России уничтожили украинский вертолет Ми-8 с диверсантами в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе Кинбурнской косы Херсонской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины с диверсионно-разведывательной группой на борту", – говорится в сводке ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 155 вертолетов Украины.
Также сообщается, что за прошедшие сутки ВС России массированными ударами по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированной бригад украинских военных в районе Балаклеи, Купянска и Двуречной в Харьковской области уничтожили до 150 украинских военных и свыше 10 единиц техники на харьковском направлении.