https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/minoborony-rossii-v-khersonskoy-oblasti-unichtozhen-ukrainskiy-vertolet-mi-8-s-diversantami-1041511994.html

Минобороны России: в Херсонской области уничтожен украинский вертолет Ми-8 с диверсантами

Минобороны России: в Херсонской области уничтожен украинский вертолет Ми-8 с диверсантами

Российские военные за время специальной военной операции уничтожили 155 украинских вертолетов и 1948 беспилотников. 14.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-14T13:51+0300

2022-09-14T13:51+0300

2022-09-14T14:29+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Истребители ВКС России уничтожили украинский вертолет Ми-8 с диверсантами в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 155 вертолетов Украины.Также сообщается, что за прошедшие сутки ВС России массированными ударами по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированной бригад украинских военных в районе Балаклеи, Купянска и Двуречной в Харьковской области уничтожили до 150 украинских военных и свыше 10 единиц техники на харьковском направлении.

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