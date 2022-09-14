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Минздрав Абхазии назвал число новых случаев COVID-19, выявленных с 5 по 14 сентября
Минздрав Абхазии назвал число новых случаев COVID-19, выявленных с 5 по 14 сентября
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 57348 человек. Зарегистрировано 693 летальных случая. 14.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-14T17:50+0300
2022-09-14T17:50+0300
2022-09-14T18:08+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
мировая пандемия коронавируса covid-19
абхазия
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СУХУМ, 14 сен – Sputnik. В Абхазии зафиксировано 538 новых случаев коронавируса с 5 по 14 сентября, сообщает Минздрав республики. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число смертей от COVID-19 во всем мире продолжает снижаться, с февраля еженедельное количество смертей упало на 80%.
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мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия
мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия
Минздрав Абхазии назвал число новых случаев COVID-19, выявленных с 5 по 14 сентября
17:50 14.09.2022 (обновлено: 18:08 14.09.2022)
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 57348 человек. Зарегистрировано 693 летальных случая.
СУХУМ, 14 сен – Sputnik. В Абхазии зафиксировано 538 новых случаев коронавируса с 5 по 14 сентября, сообщает Минздрав республики.
На стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находятся 16 пациентов.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число смертей от COVID-19 во всем мире продолжает снижаться, с февраля еженедельное количество смертей упало на 80%.