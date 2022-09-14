https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/minzdrav-abkhazii-nazval-chislo-novykh-sluchaev-covid-19-vyyavlennykh-s-5-po-14-sentyabrya-1041521732.html

Минздрав Абхазии назвал число новых случаев COVID-19, выявленных с 5 по 14 сентября

Минздрав Абхазии назвал число новых случаев COVID-19, выявленных с 5 по 14 сентября

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 57348 человек. Зарегистрировано 693 летальных случая. 14.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-14T17:50+0300

2022-09-14T17:50+0300

2022-09-14T18:08+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

абхазия

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СУХУМ, 14 сен – Sputnik. В Абхазии зафиксировано 538 новых случаев коронавируса с 5 по 14 сентября, сообщает Минздрав республики. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число смертей от COVID-19 во всем мире продолжает снижаться, с февраля еженедельное количество смертей упало на 80%.

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мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия