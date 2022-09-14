https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/natsionalnaya-platezhnaya-sistema-abkhazii-podvela-itogi-polugodiya-1041490436.html
Национальная платежная система Абхазии подвела итоги полугодия
Национальная платежная система Абхазии подвела итоги полугодия
В первом полугодии 2022 года общий объем товаров и услуг, оплаченных с использованием платежных карт составил 3,3 млрд руб. 14.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-14T10:00+0300
2022-09-14T10:00+0300
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СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Объем транзакций в Национальной платежной системе Абхазия (АПРА) за первое полугодие 2022 года составил 12,3 млрд руб, что на 17,6% превышает объем транзакций за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщается на сайте Банка Абхазии. Структура эквайринговых операций за восемь месяцев:Объем транзакций по картам МИР в Национальной платежной системе Абхазии составил 2,09 млрд руб.В первом полугодии 2022 года общий объем товаров и услуг, оплаченных с использованием платежных карт составил 3,3 млрд руб, что на 31,1% больше, чем в прошлом году. Структура безналичных платежей в торгово-сервисных предприятиях:В инфраструктуру АПРА входят 3 606 терминальных устройства, в том числе:
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национальный банк абхазии, абхазия, экономика
национальный банк абхазии, абхазия, экономика
Национальная платежная система Абхазии подвела итоги полугодия
10:00 14.09.2022 (обновлено: 10:50 14.09.2022)
В первом полугодии 2022 года общий объем товаров и услуг, оплаченных с использованием платежных карт составил 3,3 млрд руб.
СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Объем транзакций в Национальной платежной системе Абхазия (АПРА) за первое полугодие 2022 года составил 12,3 млрд руб, что на 17,6% превышает объем транзакций за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщается на сайте Банка Абхазии.
Структура эквайринговых операций за восемь месяцев:
47,9% - операции с картами АПРА
19,6% - с картами других международных платежных систем.
Объем транзакций по картам МИР в Национальной платежной системе Абхазии составил 2,09 млрд руб.
В первом полугодии 2022 года общий объем товаров и услуг, оплаченных с использованием платежных карт составил 3,3 млрд руб, что на 31,1% больше, чем в прошлом году.
Структура безналичных платежей в торгово-сервисных предприятиях:
91,9% - карты международных платежных систем,
В инфраструктуру АПРА входят 3 606 терминальных устройства, в том числе:
153 устройств – АТМ АПРА (банкомат);
120 устройств – POS ПВН АПРА;
3 333 устройства – POS-терминалы АПРА.