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Национальная платежная система Абхазии подвела итоги полугодия

Национальная платежная система Абхазии подвела итоги полугодия

В первом полугодии 2022 года общий объем товаров и услуг, оплаченных с использованием платежных карт составил 3,3 млрд руб. 14.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-14T10:00+0300

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СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Объем транзакций в Национальной платежной системе Абхазия (АПРА) за первое полугодие 2022 года составил 12,3 млрд руб, что на 17,6% превышает объем транзакций за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщается на сайте Банка Абхазии. Структура эквайринговых операций за восемь месяцев:Объем транзакций по картам МИР в Национальной платежной системе Абхазии составил 2,09 млрд руб.В первом полугодии 2022 года общий объем товаров и услуг, оплаченных с использованием платежных карт составил 3,3 млрд руб, что на 31,1% больше, чем в прошлом году. Структура безналичных платежей в торгово-сервисных предприятиях:В инфраструктуру АПРА входят 3 606 терминальных устройства, в том числе:

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