https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/posrednik-khagush-o-gospodderzhke-selyan-urozhae-nyneshnego-goda-i-vreditelyakh--1041521188.html

Посредник: Хагуш о господдержке селян, урожае нынешнего года и вредителях

Посредник: Хагуш о господдержке селян, урожае нынешнего года и вредителях

Замминистра сельского хозяйства Абхазии Дмитрий Хагуш в программе "Посредник" на радио Sputnik. 14.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-14T19:00+0300

2022-09-14T19:00+0300

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Посредник: Хагуш о господдержке селян, урожае нынешнего года и вредителях Посредник: Хагуш о господдержке селян, урожае нынешнего года и вредителях

Дмитрий Хагуш рассказал о задачах, которые стоят сегодня перед ведомством, о том, как Минсельхоз намерен помогать хозяйствам в проведении осенне-полевых работ, а также каковы прогнозы на урожай сельхозкультур в этом году, как государство помогает крестьянам, как ведется борьба с вредителями. "Потеря кукурузы составила более 70 процентов от посадок. Посадка была до 10 000 гектаров. У нас поменялся климат и повлиял на урожайность не только кукурузы, но и других культур. То засуха, то обильные дожди приводят к появлениям разных болезней. Раньше было проще, не было насекомых, вредителей. А сегодня это затратно как физически, так и материально", – рассказал Хагуш. Подробности слушайте в аудиофайле.

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