https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/rosaviatsiya-prodlila-rezhim-ogranicheniya-poletov-v-ryad-aeroportov-rossii-1041502378.html

Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов России

Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов России

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. 14.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-14T09:15+0300

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россия

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в мире

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СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 22 сентября, сообщает Росавиация.Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.Авиакомпаниям рекомендовано максимально удобно перестроить перевозку пассажиров, задействовав аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя и Москвы.

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