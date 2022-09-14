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Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов России
Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов России
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. 14.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-14T09:15+0300
2022-09-14T09:15+0300
2022-09-14T10:37+0300
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СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 22 сентября, сообщает Росавиация.Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.Авиакомпаниям рекомендовано максимально удобно перестроить перевозку пассажиров, задействовав аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя и Москвы.
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россия, аэропорты, в мире
россия, аэропорты, в мире
Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов России
09:15 14.09.2022 (обновлено: 10:37 14.09.2022)
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.
СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 22 сентября, сообщает Росавиация.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.
Авиакомпаниям рекомендовано максимально удобно перестроить перевозку пассажиров, задействовав аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя и Москвы.