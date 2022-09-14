https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/v-mid-rossii-rasskazali-kogda-zhdut-vozobnovleniya-zasedaniy-gruzino-abkhazskogo-mpri-v-gale-1041506243.html
В МИД России рассказали, когда ждут возобновления заседаний грузино-абхазского МПРИ в Гале
В МИД России рассказали, когда ждут возобновления заседаний грузино-абхазского МПРИ в Гале
Встречи в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) начали проводить с 2009 года. Последнее заседание было в 2018 году. 14.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-14T13:25+0300
2022-09-14T13:25+0300
2022-09-14T13:56+0300
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СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Москва и Сухум ждут ответа от сопредседателя ООН по вопросу возобновления Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты на границе Абхазии и Грузии. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.Встречи в формате МПРИ начали проводить с 2009 года. В них традиционно участвовали представители Южной Осетии, России и Грузии, они проводились при посредничестве ОБСЕ и Евросоюза.
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абхазия, грузия, мид рф, политика
абхазия, грузия, мид рф, политика
В МИД России рассказали, когда ждут возобновления заседаний грузино-абхазского МПРИ в Гале
13:25 14.09.2022 (обновлено: 13:56 14.09.2022)
Встречи в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) начали проводить с 2009 года. Последнее заседание было в 2018 году.
СУХУМ, 14 сен – Sputnik.
Москва и Сухум ждут ответа от сопредседателя ООН по вопросу возобновления Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты на границе Абхазии и Грузии. Об этом заявил в интервью РИА Новости
директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.
"Ждем официальный ответ на переданные Сухумом сопредседателю от ООН в конце прошлого года предложения по его обновленной повестке", – сказал Гончар.
Встречи в формате МПРИ начали проводить с 2009 года. В них традиционно участвовали представители Южной Осетии, России и Грузии, они проводились при посредничестве ОБСЕ и Евросоюза.