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Видеомост Москва–Минск–Ереван–Цхинвал–Сухум с зампредседателя Госдумы Борисом Чернышовым
Видеомост Москва–Минск–Ереван–Цхинвал–Сухум с зампредседателя Госдумы Борисом Чернышовым
Пресс-конференция заместителя председателя Государственной Думы России Бориса Чернышова в формате видеомоста Москва–Минск–Ереван–Цхинвал–Сухум на тему... 14.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-14T10:06+0300
2022-09-14T10:06+0300
2022-09-14T10:06+0300
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Каковы приоритетные задачи гуманитарной политики России за рубежом? Как будет развиваться сотрудничество между странами в сферах образования, культуры, молодежной политики и туризма?Участники в Минске, Ереване, Цхинвале, Сухуме:— представители СМИ.
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пресс-центр , видео, мультимедиа, абхазия, видео
пресс-центр , видео, мультимедиа, абхазия, видео
Видеомост Москва–Минск–Ереван–Цхинвал–Сухум с зампредседателя Госдумы Борисом Чернышовым
Пресс-конференция заместителя председателя Государственной Думы России Бориса Чернышова в формате видеомоста Москва–Минск–Ереван–Цхинвал–Сухум на тему: "Гуманитарная политика Российской Федерации за рубежом".
Каковы приоритетные задачи гуманитарной политики России за рубежом? Как будет развиваться сотрудничество между странами в сферах образования, культуры, молодежной политики и туризма?
Участники в Минске, Ереване, Цхинвале, Сухуме: