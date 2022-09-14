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Видеомост Москва–Минск–Ереван–Цхинвал–Сухум с зампредседателя Госдумы Борисом Чернышовым

Видеомост Москва–Минск–Ереван–Цхинвал–Сухум с зампредседателя Госдумы Борисом Чернышовым

Пресс-конференция заместителя председателя Государственной Думы России Бориса Чернышова в формате видеомоста Москва–Минск–Ереван–Цхинвал–Сухум на тему... 14.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-14T10:06+0300

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Каковы приоритетные задачи гуманитарной политики России за рубежом? Как будет развиваться сотрудничество между странами в сферах образования, культуры, молодежной политики и туризма?Участники в Минске, Ереване, Цхинвале, Сухуме:— представители СМИ.

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