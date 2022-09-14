https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/vyshinskiy-rasskazal-ob-istorii-nelyubvi-ukraintsev-i-polyakov-k-rossii--1041505313.html
Вышинский рассказал об истории нелюбви украинцев и поляков к России
Вышинский рассказал об истории нелюбви украинцев и поляков к России
Глава ДНР Пушилин заявил, что среди бойцов ВСУ много поляков. Что это значит? Ведь еще совсем недавно в Варшаве говорили о дискриминации поляков на Украине... 14.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-14T12:45+0300
2022-09-14T12:45+0300
2022-09-14T13:03+0300
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Вышинский рассказал об истории нелюбви украинцев и поляков к России
Вышинский рассказал об истории нелюбви украинцев и поляков к России
Глава ДНР Пушилин заявил, что среди бойцов ВСУ много поляков. Что это значит? Ведь еще совсем недавно в Варшаве говорили о дискриминации поляков на Украине. Как на протяжении многих лет складывались отношения между Киевом и Варшавой? Об этом в эфире радио Sputnik шла речь с исполнительным директором медиагруппы "Россия Сегодня", членом СПЧ Кириллом Вышинским."То за поляков, то против поляков, но поскольку соседи, все время существовали вот эти военные отношения: то ли конфликтные, то ли союзнические, то ли наемнические. И здесь история очень большая, многовековая. Но все-таки в этой истории военного противостоянии или сотрудничества Украины с Польшей гораздо больше трагических и кровавых страниц", – сказал Вышинский.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, польша, россия, нато, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, польша, россия, нато, аудио
Глава ДНР Пушилин заявил, что среди бойцов ВСУ много поляков. Что это значит? Ведь еще совсем недавно в Варшаве говорили о дискриминации поляков на Украине. Как на протяжении многих лет складывались отношения между Киевом и Варшавой? Об этом в эфире радио Sputnik шла речь с исполнительным директором медиагруппы "Россия Сегодня", членом СПЧ Кириллом Вышинским.
"То за поляков, то против поляков, но поскольку соседи, все время существовали вот эти военные отношения: то ли конфликтные, то ли союзнические, то ли наемнические. И здесь история очень большая, многовековая. Но все-таки в этой истории военного противостоянии или сотрудничества Украины с Польшей гораздо больше трагических и кровавых страниц", – сказал Вышинский.
Подробности слушайте в аудиофайле.