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Вышинский рассказал об истории нелюбви украинцев и поляков к России

Вышинский рассказал об истории нелюбви украинцев и поляков к России

Глава ДНР Пушилин заявил, что среди бойцов ВСУ много поляков. Что это значит? Ведь еще совсем недавно в Варшаве говорили о дискриминации поляков на Украине... 14.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-14T12:45+0300

2022-09-14T12:45+0300

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Вышинский рассказал об истории нелюбви украинцев и поляков к России Вышинский рассказал об истории нелюбви украинцев и поляков к России

Глава ДНР Пушилин заявил, что среди бойцов ВСУ много поляков. Что это значит? Ведь еще совсем недавно в Варшаве говорили о дискриминации поляков на Украине. Как на протяжении многих лет складывались отношения между Киевом и Варшавой? Об этом в эфире радио Sputnik шла речь с исполнительным директором медиагруппы "Россия Сегодня", членом СПЧ Кириллом Вышинским."То за поляков, то против поляков, но поскольку соседи, все время существовали вот эти военные отношения: то ли конфликтные, то ли союзнические, то ли наемнические. И здесь история очень большая, многовековая. Но все-таки в этой истории военного противостоянии или сотрудничества Украины с Польшей гораздо больше трагических и кровавых страниц", – сказал Вышинский.Подробности слушайте в аудиофайле.

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