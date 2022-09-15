https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/kramnik-rasskazal-chem-opasna-nelegalnaya-torgovlya-oruzhiem-v-afganistan-1041539129.html
Крамник рассказал, чем опасна нелегальная торговля оружием в Афганистан
Крамник рассказал, чем опасна нелегальная торговля оружием в Афганистан
В Афганистане формируется черный рынок оружия, что может привести к тому, что это оружие попадет в руки членов экстремистских группировок. 15.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-15T20:23+0300
2022-09-15T20:23+0300
2022-09-15T20:23+0300
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Проблема нелегальной торговли оружием в Афганистане и его возможным попаданием в страны Центральной Азии очень серьезна, так как США оставили в стране очень много оружия, когда уходили, рассказал научный сотрудник ИМЭМО Илья Крамник.Речь идет, в основном о тысячах единиц легкого стрелкового оружия и патронах к нему, сказал эксперт. Проблема нелегальных трансграничных перевозок не была решена в регионе, а экстремисты, в том числе и в постсоветских странах, получив вооружение, могут даже попытаться атаковать военные базы и армейские подразделения.Крамник добавил, что страны ШОС могут попытаться исправить ситуацию, налаживая обмен информацией с "Талибаном" (находится под санкциями ООН - прим. ред.). Это позволит пресекать поставки крупных партий вооружений.
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, афганистан, в мире, видео
видео, мультимедиа, афганистан, в мире, видео
Крамник рассказал, чем опасна нелегальная торговля оружием в Афганистан
В Афганистане формируется черный рынок оружия, что может привести к тому, что это оружие попадет в руки членов экстремистских группировок.
Проблема нелегальной торговли оружием в Афганистане и его возможным попаданием в страны Центральной Азии очень серьезна, так как США оставили в стране очень много оружия, когда уходили, рассказал научный сотрудник ИМЭМО Илья Крамник.
Речь идет, в основном о тысячах единиц легкого стрелкового оружия и патронах к нему, сказал эксперт. Проблема нелегальных трансграничных перевозок не была решена в регионе, а экстремисты, в том числе и в постсоветских странах, получив вооружение, могут даже попытаться атаковать военные базы и армейские подразделения.
Крамник добавил, что страны ШОС могут попытаться исправить ситуацию, налаживая обмен информацией с "Талибаном" (находится под санкциями ООН - прим. ред.). Это позволит пресекать поставки крупных партий вооружений.