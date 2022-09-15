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Крамник рассказал, чем опасна нелегальная торговля оружием в Афганистан

Крамник рассказал, чем опасна нелегальная торговля оружием в Афганистан

В Афганистане формируется черный рынок оружия, что может привести к тому, что это оружие попадет в руки членов экстремистских группировок. 15.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-15T20:23+0300

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Проблема нелегальной торговли оружием в Афганистане и его возможным попаданием в страны Центральной Азии очень серьезна, так как США оставили в стране очень много оружия, когда уходили, рассказал научный сотрудник ИМЭМО Илья Крамник.Речь идет, в основном о тысячах единиц легкого стрелкового оружия и патронах к нему, сказал эксперт. Проблема нелегальных трансграничных перевозок не была решена в регионе, а экстремисты, в том числе и в постсоветских странах, получив вооружение, могут даже попытаться атаковать военные базы и армейские подразделения.Крамник добавил, что страны ШОС могут попытаться исправить ситуацию, налаживая обмен информацией с "Талибаном" (находится под санкциями ООН - прим. ред.). Это позволит пресекать поставки крупных партий вооружений.

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