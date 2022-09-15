Очей очарованье: эффектные кадры сухумской осени

Кто-то тоскует по ушедшему лету, а кто-то, наоборот, приветствует наступление осени, периода, когда уже не слишком жарко и еще не слишком холодно. Комфортная погода радует очень многих. Помня о том, что "у природы нет плохой погоды", сухумчане и гости столицы продолжают проводить много времени на улице, не обращая внимания на дождь.Любители фотографироваться не упускают возможности сделать сочные кадры на фоне ярких, уже немного осенних красок. Они ловят красные закаты и прогулки под дождем в объективы своих смартфонов, чтобы навсегда запечатлеть эту красоту в своей памяти.
После знойной жары в Абхазию пришла осенняя прохлада, участились дожди – наступил "бархатный" сезон.
Кто-то тоскует по ушедшему лету, а кто-то, наоборот, приветствует наступление осени, периода, когда уже не слишком жарко и еще не слишком холодно. Комфортная погода радует очень многих. Помня о том, что "у природы нет плохой погоды", сухумчане и гости столицы продолжают проводить много времени на улице, не обращая внимания на дождь.
Любители фотографироваться не упускают возможности сделать сочные кадры на фоне ярких, уже немного осенних красок. Они ловят красные закаты и прогулки под дождем в объективы своих смартфонов, чтобы навсегда запечатлеть эту красоту в своей памяти.