https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/ochey-ocharovane-effektnye-kadry-sukhumskoy-oseni-1041509617.html

Очей очарованье: эффектные кадры сухумской осени

Очей очарованье: эффектные кадры сухумской осени

После знойной жары в Абхазию пришла осенняя прохлада, участились дожди – наступил "бархатный" сезон. 15.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-15T12:55+0300

2022-09-15T12:55+0300

2022-09-15T12:55+0300

в абхазии

фото

мультимедиа

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0e/1041507944_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ab5fb128f9768e89b674cc106bf8dc19.jpg

Кто-то тоскует по ушедшему лету, а кто-то, наоборот, приветствует наступление осени, периода, когда уже не слишком жарко и еще не слишком холодно. Комфортная погода радует очень многих. Помня о том, что "у природы нет плохой погоды", сухумчане и гости столицы продолжают проводить много времени на улице, не обращая внимания на дождь.Любители фотографироваться не упускают возможности сделать сочные кадры на фоне ярких, уже немного осенних красок. Они ловят красные закаты и прогулки под дождем в объективы своих смартфонов, чтобы навсегда запечатлеть эту красоту в своей памяти.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

фото, фото , мультимедиа, абхазия