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https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/ochey-ocharovane-effektnye-kadry-sukhumskoy-oseni-1041509617.html
Очей очарованье: эффектные кадры сухумской осени
Очей очарованье: эффектные кадры сухумской осени
После знойной жары в Абхазию пришла осенняя прохлада, участились дожди – наступил "бархатный" сезон. 15.09.2022, Sputnik Абхазия
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Кто-то тоскует по ушедшему лету, а кто-то, наоборот, приветствует наступление осени, периода, когда уже не слишком жарко и еще не слишком холодно. Комфортная погода радует очень многих. Помня о том, что "у природы нет плохой погоды", сухумчане и гости столицы продолжают проводить много времени на улице, не обращая внимания на дождь.Любители фотографироваться не упускают возможности сделать сочные кадры на фоне ярких, уже немного осенних красок. Они ловят красные закаты и прогулки под дождем в объективы своих смартфонов, чтобы навсегда запечатлеть эту красоту в своей памяти.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия

Очей очарованье: эффектные кадры сухумской осени

12:55 15.09.2022
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После знойной жары в Абхазию пришла осенняя прохлада, участились дожди – наступил "бархатный" сезон.
Кто-то тоскует по ушедшему лету, а кто-то, наоборот, приветствует наступление осени, периода, когда уже не слишком жарко и еще не слишком холодно. Комфортная погода радует очень многих. Помня о том, что "у природы нет плохой погоды", сухумчане и гости столицы продолжают проводить много времени на улице, не обращая внимания на дождь.
Любители фотографироваться не упускают возможности сделать сочные кадры на фоне ярких, уже немного осенних красок. Они ловят красные закаты и прогулки под дождем в объективы своих смартфонов, чтобы навсегда запечатлеть эту красоту в своей памяти.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Веселые девушки решили прогуляться под осенним дождем по сухумской набережной.

Веселые девушки решили прогуляться под осенним дождем по сухумской набережной. - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Веселые девушки решили прогуляться под осенним дождем по сухумской набережной.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Жизнь на знаменитой "Брехаловке" не останавливается в любую погоду.

Жизнь на знаменитой &quot;Брехаловке&quot; не останавливается в любую погоду. - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Жизнь на знаменитой "Брехаловке" не останавливается в любую погоду.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Растения получили живительную влагу после изнуряющей летней жары.

Растения получили живительную влагу после изнуряющей летней жары. - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Растения получили живительную влагу после изнуряющей летней жары.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дедушка на велосипеде в совершенстве овладел мастерством вождения двухколесного транспорта.

Дедушка на велосипеде в совершенстве овладел мастерством вождения двухколесного транспорта. - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дедушка на велосипеде в совершенстве овладел мастерством вождения двухколесного транспорта.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Осень радует нас красивыми явлениями природы, например, радугой.

Осень радует нас красивыми явлениями природы, например, радугой. - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Осень радует нас красивыми явлениями природы, например, радугой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

У природы нет плохой погоды – отдыхать на лавочке в хорошей компании можно всегда.

У природы нет плохой погоды – отдыхать на лавочке в хорошей компании можно всегда. - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

У природы нет плохой погоды – отдыхать на лавочке в хорошей компании можно всегда.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Любители фотографии не упускают возможности сделать яркие кадры.

Любители фотографии не упускают возможности сделать яркие кадры. - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Любители фотографии не упускают возможности сделать яркие кадры.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие выходят к морю вместе с детьми, чтобы ощутить осеннюю свежесть.

Многие выходят к морю вместе с детьми, чтобы ощутить осеннюю свежесть. - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие выходят к морю вместе с детьми, чтобы ощутить осеннюю свежесть.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В комфортную погоду люди продолжают проводить много времени на улице.

В комфортную погоду люди продолжают проводить много времени на улице. - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В комфортную погоду люди продолжают проводить много времени на улице.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кто-то не бросает любимое увлечение – рыбалку.

Кто-то не бросает любимое увлечение – рыбалку. - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кто-то не бросает любимое увлечение – рыбалку.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Закаты в Абхазии красивы в любое время года, в том числе и осенью.

Закаты в Абхазии красивы в любое время года, в том числе и осенью. - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Закаты в Абхазии красивы в любое время года, в том числе и осенью.

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