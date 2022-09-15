Онищенко о прогнозе гендиректора ВОЗ на пандемию: неадекватное заявление

"Господин Гебрейесус отличается такими, я бы сказал, неадекватными в текущей ситуации заявлениями, он их делал на протяжении всего пандемического периода. Такая категоричность, мне кажется, пока еще неуместна, надо быть более осторожным, потому что пост, который он занимает, не дает ему права позволять себе лингвистических вольностей. Есть объективные цифры. За прошедшие сутки в мире зарегистрировано 521 465 случаев, умер 1921 человек. Поэтому я бы так сказал: да, пандемия точно затухает, но говорить, что она уже закончилась, рано. Давайте не будем расслабляться, а будем проводить все противоэпидемические мероприятия, и тогда мы получим искомый результат – завершение пандемии", – сказал Геннадий Онищенко в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.