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Онищенко о прогнозе гендиректора ВОЗ на пандемию: неадекватное заявление
Онищенко о прогнозе гендиректора ВОЗ на пандемию: неадекватное заявление
Заявление гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса по поводу пандемии коронавируса прокомментировал в своей авторской программе на радио Sputnik академик РАН... 15.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-15T12:09+0300
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Онищенко о прогнозе гендиректора ВОЗ на пандемию: неадекватное заявление
Онищенко о прогнозе гендиректора ВОЗ на пандемию: неадекватное заявление
Пандемия COVID-19 затухает, но говорить о ее завершении пока рано, считает академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Так он прокомментировал заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса о том, что "конец пандемии уже близок". По словам гендиректора ВОЗ, мир еще "никогда не был в таком хорошем положении, чтобы победить пандемию".
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Онищенко о прогнозе гендиректора ВОЗ на пандемию: неадекватное заявление

12:09 15.09.2022
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Онищенко о прогнозе гендиректора ВОЗ на пандемию: неадекватное заявление
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Заявление гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса по поводу пандемии коронавируса прокомментировал в своей авторской программе на радио Sputnik академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Пандемия COVID-19 затухает, но говорить о ее завершении пока рано, считает академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Так он прокомментировал заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса о том, что "конец пандемии уже близок". По словам гендиректора ВОЗ, мир еще "никогда не был в таком хорошем положении, чтобы победить пандемию".

"Господин Гебрейесус отличается такими, я бы сказал, неадекватными в текущей ситуации заявлениями, он их делал на протяжении всего пандемического периода. Такая категоричность, мне кажется, пока еще неуместна, надо быть более осторожным, потому что пост, который он занимает, не дает ему права позволять себе лингвистических вольностей. Есть объективные цифры. За прошедшие сутки в мире зарегистрировано 521 465 случаев, умер 1921 человек. Поэтому я бы так сказал: да, пандемия точно затухает, но говорить, что она уже закончилась, рано. Давайте не будем расслабляться, а будем проводить все противоэпидемические мероприятия, и тогда мы получим искомый результат – завершение пандемии", – сказал Геннадий Онищенко в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

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