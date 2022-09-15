https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/takie-obstoyatelstva-taniya-o-veroyatnosti-otkrytiya-vtorogo-fronta-gruziey--1041533984.html
Такие обстоятельства: Тания о вероятности открытия второго фронта Грузией
Такие обстоятельства: Тания о вероятности открытия второго фронта Грузией
О намерениях Грузии, о перспективах Женевских дискуссий, о СВО России, военных конфликтах по всему миру, о роли дипломатии, о вероятности третьей мировой войны... 15.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-15T15:20+0300
2022-09-15T15:20+0300
2022-09-15T16:02+0300
радио
подкасты
такие обстоятельства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0f/1041533191_0:54:3067:1779_1920x0_80_0_0_39cef28cd13806ffa6d47b5edf3d6a80.jpg
Такие обстоятельства: Тания о вероятности открытия второго фронта Грузией
Такие обстоятельства: Тания о вероятности открытия второго фронта Грузией
13 сентября глава грузинской партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил о том, что народ должен решить, хочет ли он открытия второго фронта в Грузии против России. Насколько это вероятно, а также каковы последствия геополитических процессов для Абхазии, в эфире радио Sputnik говорили с послом по особым поручениям МИД Абхазии Каном Тания.По его мнению, у Грузии сложилась ситуация, при которой любой шаг, который она сделает с политической точки зрения, ухудшит ее положение дел. Он согласен с жителями Абхазии, которые считают, что не стоит расслабляться, нужно наращивать оборонный потенциал до тех пор, пока внутри Грузии существуют реваншистские настроения, пока у Грузии остаются территориальные претензии. Потому, считает Кан Тания, сейчас крайне актуальны Женевские дискуссии. Сейчас, уверен он, самое время подписать документ о неприменении силы со стороны Грузии, чтобы снизить напряженность в регионе Южного Кавказа и подать пример другим странам по всему миру. Подробности слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0f/1041533191_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_c0b2c4e39b322ed7e0459eab71160a1c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, аудио
подкасты, такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: Тания о вероятности открытия второго фронта Грузией
15:20 15.09.2022 (обновлено: 16:02 15.09.2022)
О намерениях Грузии, о перспективах Женевских дискуссий, о СВО России, военных конфликтах по всему миру, о роли дипломатии, о вероятности третьей мировой войны в эфире радио Sputnik рассказал посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания.
13 сентября глава грузинской партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил о том, что народ должен решить, хочет ли он открытия второго фронта в Грузии против России. Насколько это вероятно, а также каковы последствия геополитических процессов для Абхазии, в эфире радио Sputnik говорили с послом по особым поручениям МИД Абхазии Каном Тания.
"Когда привыкаешь к сюрпризам со стороны Грузии, мало что удивляет. Я спокойно воспринял эту новость. Внимание привлекла лишь постановка самого вопроса об открытии второго фронта – гипотетически выносится на референдум вопрос о начале войны. Это означает, что Грузия будет решать вопрос, объявить войну не только Абхазии и Южной Осетии, но автоматически и России. Вряд ли человек в здравом уме и твердой памяти ответит положительно", – отметил дипломат.
По его мнению, у Грузии сложилась ситуация, при которой любой шаг, который она сделает с политической точки зрения, ухудшит ее положение дел.
"Если Грузия откроет второй фронт – подвергнет серьезному риску оставшуюся часть государственности. Если она не откроет второй фронт, тогда грузинские политики, которые являются вассалами западных покровителей, разочаруют их. Грузии приходится выбирать из двух зол. Очевидно, что выбирают меньшее из двух зол – власти Грузии против второго фронта. Чтобы как-то оправдаться перед своим народом, перед западными коллегами, перед Украиной в том числе, которая с 2014 года стала плотным союзником Грузии, власти Грузии заявляют о готовности провести референдум, чтобы показать, что мнение властей совпадет с мнением народа", – сказал Тания.
Он согласен с жителями Абхазии, которые считают, что не стоит расслабляться, нужно наращивать оборонный потенциал до тех пор, пока внутри Грузии существуют реваншистские настроения, пока у Грузии остаются территориальные претензии. Потому, считает Кан Тания, сейчас крайне актуальны Женевские дискуссии. Сейчас, уверен он, самое время подписать документ о неприменении силы со стороны Грузии, чтобы снизить напряженность в регионе Южного Кавказа и подать пример другим странам по всему миру.
Подробности слушайте в аудиофайле
.