https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/takie-obstoyatelstva-taniya-o-veroyatnosti-otkrytiya-vtorogo-fronta-gruziey--1041533984.html

Такие обстоятельства: Тания о вероятности открытия второго фронта Грузией

Такие обстоятельства: Тания о вероятности открытия второго фронта Грузией

О намерениях Грузии, о перспективах Женевских дискуссий, о СВО России, военных конфликтах по всему миру, о роли дипломатии, о вероятности третьей мировой войны... 15.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-15T15:20+0300

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Такие обстоятельства: Тания о вероятности открытия второго фронта Грузией Такие обстоятельства: Тания о вероятности открытия второго фронта Грузией

13 сентября глава грузинской партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил о том, что народ должен решить, хочет ли он открытия второго фронта в Грузии против России. Насколько это вероятно, а также каковы последствия геополитических процессов для Абхазии, в эфире радио Sputnik говорили с послом по особым поручениям МИД Абхазии Каном Тания.По его мнению, у Грузии сложилась ситуация, при которой любой шаг, который она сделает с политической точки зрения, ухудшит ее положение дел. Он согласен с жителями Абхазии, которые считают, что не стоит расслабляться, нужно наращивать оборонный потенциал до тех пор, пока внутри Грузии существуют реваншистские настроения, пока у Грузии остаются территориальные претензии. Потому, считает Кан Тания, сейчас крайне актуальны Женевские дискуссии. Сейчас, уверен он, самое время подписать документ о неприменении силы со стороны Грузии, чтобы снизить напряженность в регионе Южного Кавказа и подать пример другим странам по всему миру. Подробности слушайте в аудиофайле.

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