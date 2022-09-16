https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/chast-gagrskogo-rayona-ostanetsya-bez-sveta-1041550662.html

Часть Гагрского района останется без света

Часть Гагрского района останется без света

"Черноморэнерго" приносит извинения за временные неудобства. 16.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-16T18:17+0300

2022-09-16T18:17+0300

2022-09-16T18:17+0300

в абхазии

абхазия

черноморэнерго

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СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Завтра, 17 сентября, часть Гагрского района останется без света, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Неудобства связаны с выводом подстанции в ремонт.

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