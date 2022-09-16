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Часть Гагрского района останется без света
Часть Гагрского района останется без света
"Черноморэнерго" приносит извинения за временные неудобства. 16.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-16T18:17+0300
2022-09-16T18:17+0300
2022-09-16T18:17+0300
в абхазии
абхазия
черноморэнерго
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СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Завтра, 17 сентября, часть Гагрского района останется без света, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Неудобства связаны с выводом подстанции в ремонт.
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абхазия, черноморэнерго
Часть Гагрского района останется без света
"Черноморэнерго" приносит извинения за временные неудобства.
СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Завтра, 17 сентября, часть Гагрского района останется без света, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Утром, с 08:00 до 09:00 будет отключена подстанция "Алахадзыхь".
Неудобства связаны с выводом подстанции в ремонт.