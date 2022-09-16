https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/ketsba-o-pokazatelyakh-avtostrakhovaniya-inostrannykh-avtomobiley-v-abkhazii-ne-ochen-uspeshnye-1041546115.html

Кецба о показателях автострахования иностранных автомобилей в Абхазии: не очень успешные

Кецба о показателях автострахования иностранных автомобилей в Абхазии: не очень успешные

Как применялось на практике автострахование для иностранных автомобилей в летний сезон, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель директора компании... 16.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-16T15:06+0300

2022-09-16T15:06+0300

2022-09-16T15:06+0300

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Кецба о показателях автострахования иностранных автомобилей в Абхазии: не очень успешные Кецба о показателях автострахования иностранных автомобилей в Абхазии: не очень успешные

В Абхазии в мае этого года вновь ввели правило обязательного страхования иностранных автотранспортных средств. По предварительным подсчетам, с 17 мая по 1 сентября более 35 тысяч автотранспортных средств было застраховано, сообщил Кецба. Данные показатели он оценивает как не очень успешные."Есть ряд и субъективных, и объективных причин. Это малоинформированность, и есть такая тенденция у всех на постсоветском пространстве, что меня это не коснется, и не буду я ничего этого делать. Люди не заинтересованы. И еще думают, что никто ничего не заплатит, не возместит ущерб… Ни одному не было отказано в выплате. На 1 сентября таких страховых выплат в случае ДТП было 35, и еще около десяти обращений, только сегодня было три", – сказал Кецба.По его мнению, надо менять тарифы страховых выплат. Согласно тарифам, установленным в 2017 году, при ДТП сумма выплат составляет 50 тысяч рублей."Общая сумма выплат получается 120 тысяч рублей – 50 тысяч за автомобиль и 70 тысяч, если человек вдруг попадает в больницу. Для 2017 года 50 тысяч рублей была хорошая сумма, но на сегодняшний день маловато. Это не покрывает всех расходов при ДТП", – заметил Кецба.По его мнению, необходимо выйти с инициативой в Парламент для принятия закона об обязательном страховании автогражданской ответственности в Абхазии.Заместитель директора компании "Гарант-Страхование" Ахра Кецба рассказал также о том, сколько страна получила налоговых отчислений от реализации закона об автостраховании иностранных автомобилей, учитывая, что зарегистрировано было 6 - 7% автомобилей.Полная версия беседы в аудиофайле выше.Оформлением страховки в республике занимаются три государственные компании – "Гарант-Страхование", Национальная страховая компания "Абхазия" и страховая компания "Абхазгосстрах". Полис можно приобрести на российско-абхазской границе, а также на постах ГАИ "Бзыбь" и "Приморское", а также заказать онлайн на сайтах страховых компаний.

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