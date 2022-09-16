https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/novyy-asfalt-polozhat-na-ploschadi-u-sukhumskogo-vokzala-1041556314.html

Новый асфальт положат на площади у Сухумского вокзала

Новый асфальт положат на площади у Сухумского вокзала

Долгие годы подъезд к вокзалу "украшали" многочисленные ямы и выбоины, временные работы, которые там проводились, не могли исправить ситуацию в целом. 16.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-16T21:48+0300

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СУХУМ, 16 сен - Sputnik. На сухумском вокзале начались работы по укладке асфальта, сообщает пресс-служба "Абхазской железной дороги".Ремонт финансируется за счет бюджета АЖД, планируется уложить около четырех тысяч квадратных метров асфальта.Пока на привокзальной площади ведутся подготовительные работы - убирается старое покрытие, очищается территория.

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