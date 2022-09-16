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Новый асфальт положат на площади у Сухумского вокзала
Новый асфальт положат на площади у Сухумского вокзала
Долгие годы подъезд к вокзалу "украшали" многочисленные ямы и выбоины, временные работы, которые там проводились, не могли исправить ситуацию в целом. 16.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-16T21:48+0300
2022-09-16T21:48+0300
2022-09-16T21:48+0300
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СУХУМ, 16 сен - Sputnik. На сухумском вокзале начались работы по укладке асфальта, сообщает пресс-служба "Абхазской железной дороги".Ремонт финансируется за счет бюджета АЖД, планируется уложить около четырех тысяч квадратных метров асфальта.Пока на привокзальной площади ведутся подготовительные работы - убирается старое покрытие, очищается территория.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, сухум
Новый асфальт положат на площади у Сухумского вокзала
Долгие годы подъезд к вокзалу "украшали" многочисленные ямы и выбоины, временные работы, которые там проводились, не могли исправить ситуацию в целом.
СУХУМ, 16 сен - Sputnik.
На сухумском вокзале начались работы по укладке асфальта, сообщает
пресс-служба "Абхазской железной дороги".
Ремонт финансируется за счет бюджета АЖД, планируется уложить около четырех тысяч квадратных метров асфальта.
Пока на привокзальной площади ведутся подготовительные работы - убирается старое покрытие, очищается территория.