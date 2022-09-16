https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/poslednie-shagi-k-pobede-operatsiya-po-osvobozhdeniyu-sukhuma-1041550087.html
Последние шаги к победе: операция по освобождению Сухума
Последние шаги к победе: операция по освобождению Сухума
Ровно 29 лет назад, 16 сентября 1993 года началась операция по освобождению Сухума от грузинских войск. 16.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-16T17:48+0300
2022-09-16T17:48+0300
2022-09-16T18:00+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/10/1041549879_0:3:1281:723_1920x0_80_0_0_fcf19b97572d0a569340df6696f05140.jpg
Наступательная операция по освобождению абхазской столицы длилась 11 дней. Она шла по нескольким направлениям: Ачадаро-Лечкопскому, Северному и Маякскому.Руководство операцией было поручено министру обороны, генерал-майору Султану Сосналиеву и начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии, генерал-майору Сергею Дбар. Наступление развивалось успешно, попытки грузинских властей отправить подкрепление в Сухум были пресечены. За 11 дней абхазские войска разгромили второй армейский корпус противника, оснащенный большим количеством бронетехники, артиллерии и авиации. В него входили до 12 тысяч человек.27 сентября 1993 года абхазские войска вышли к центру Сухума, и к 15:30 флаг Республики Абхазия развевался над зданием Совмина. Столица Абхазии была освобождена.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/10/1041549879_61:0:1198:853_1920x0_80_0_0_af071eb541bf142f7da157fe4515d8d6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, абхазия, видео
видео, мультимедиа, абхазия, видео
Последние шаги к победе: операция по освобождению Сухума
17:48 16.09.2022 (обновлено: 18:00 16.09.2022)
Ровно 29 лет назад, 16 сентября 1993 года началась операция по освобождению Сухума от грузинских войск.
Наступательная операция по освобождению абхазской столицы длилась 11 дней. Она шла по нескольким направлениям: Ачадаро-Лечкопскому, Северному и Маякскому.
Руководство операцией было поручено министру обороны, генерал-майору Султану Сосналиеву и начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии, генерал-майору Сергею Дбар.
Наступление развивалось успешно, попытки грузинских властей отправить подкрепление в Сухум были пресечены. За 11 дней абхазские войска разгромили второй армейский корпус противника, оснащенный большим количеством бронетехники, артиллерии и авиации. В него входили до 12 тысяч человек.
27 сентября 1993 года абхазские войска вышли к центру Сухума, и к 15:30 флаг Республики Абхазия развевался над зданием Совмина. Столица Абхазии была освобождена.