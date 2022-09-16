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Последние шаги к победе: операция по освобождению Сухума
Последние шаги к победе: операция по освобождению Сухума
Ровно 29 лет назад, 16 сентября 1993 года началась операция по освобождению Сухума от грузинских войск. 16.09.2022, Sputnik Абхазия
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Наступательная операция по освобождению абхазской столицы длилась 11 дней. Она шла по нескольким направлениям: Ачадаро-Лечкопскому, Северному и Маякскому.Руководство операцией было поручено министру обороны, генерал-майору Султану Сосналиеву и начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии, генерал-майору Сергею Дбар. Наступление развивалось успешно, попытки грузинских властей отправить подкрепление в Сухум были пресечены. За 11 дней абхазские войска разгромили второй армейский корпус противника, оснащенный большим количеством бронетехники, артиллерии и авиации. В него входили до 12 тысяч человек.27 сентября 1993 года абхазские войска вышли к центру Сухума, и к 15:30 флаг Республики Абхазия развевался над зданием Совмина. Столица Абхазии была освобождена.
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Последние шаги к победе: операция по освобождению Сухума

17:48 16.09.2022 (обновлено: 18:00 16.09.2022)
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Ровно 29 лет назад, 16 сентября 1993 года началась операция по освобождению Сухума от грузинских войск.
Наступательная операция по освобождению абхазской столицы длилась 11 дней. Она шла по нескольким направлениям: Ачадаро-Лечкопскому, Северному и Маякскому.
Руководство операцией было поручено министру обороны, генерал-майору Султану Сосналиеву и начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии, генерал-майору Сергею Дбар.
Наступление развивалось успешно, попытки грузинских властей отправить подкрепление в Сухум были пресечены. За 11 дней абхазские войска разгромили второй армейский корпус противника, оснащенный большим количеством бронетехники, артиллерии и авиации. В него входили до 12 тысяч человек.
27 сентября 1993 года абхазские войска вышли к центру Сухума, и к 15:30 флаг Республики Абхазия развевался над зданием Совмина. Столица Абхазии была освобождена.
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