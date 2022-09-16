https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/takie-obstoyatelstva-finalisty-gordosti-abkhazii-o-svoikh-proektakh--1041522406.html

Такие обстоятельства: финалисты "Гордости Абхазии" о своих проектах

Такие обстоятельства: финалисты "Гордости Абхазии" о своих проектах

8 сентября в Сухуме состоялся Финал конкурса "Гордость Абхазии-2022". Десять финалистов конкурса: Баграт Ломия, Алина Шамба, Валерий Джинджолия, Руслана... 16.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-16T11:22+0300

2022-09-16T11:22+0300

2022-09-16T11:22+0300

радио

подкасты

такие обстоятельства

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0e/1041522164_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_3d4926d51f94b88a09577ab3f1e17598.jpg

Такие обстоятельства: финалисты "Гордости Абхазии" о своих проектах Такие обстоятельства: финалисты "Гордости Абхазии" о своих проектах

8 сентября в Сухуме состоялся Финал конкурса "Гордость Абхазии-2022". Десять финалистов конкурса: Баграт Ломия, Алина Шамба, Валерий Джинджолия, Руслана Гергедава, Лев Буава, Лиана Векуа, Салима Дзидзария, Анна Голандзия, Анри Начкебия, Инал Инапха представили членам конкурсной комиссии свои проекты на разные темы. Цель конкурса – поддержка и выявление талантливых и активных молодых людей, способных отстаивать интересы Абхазии на международной арене. Финалисты конкурса "Гордость Абхазии" Руслана Гергедава и Баграт Ломия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали, как у них возникла идея участвовать в нем, какие проекты представили и на что надеются.Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, такие обстоятельства, абхазия, аудио