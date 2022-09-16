https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/takie-obstoyatelstva-finalisty-gordosti-abkhazii-o-svoikh-proektakh--1041522406.html
Такие обстоятельства: финалисты "Гордости Абхазии" о своих проектах
Такие обстоятельства: финалисты "Гордости Абхазии" о своих проектах
8 сентября в Сухуме состоялся Финал конкурса "Гордость Абхазии-2022". Десять финалистов конкурса: Баграт Ломия, Алина Шамба, Валерий Джинджолия, Руслана... 16.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-16T11:22+0300
2022-09-16T11:22+0300
2022-09-16T11:22+0300
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Такие обстоятельства: финалисты "Гордости Абхазии" о своих проектах
Такие обстоятельства: финалисты "Гордости Абхазии" о своих проектах
8 сентября в Сухуме состоялся Финал конкурса "Гордость Абхазии-2022". Десять финалистов конкурса: Баграт Ломия, Алина Шамба, Валерий Джинджолия, Руслана Гергедава, Лев Буава, Лиана Векуа, Салима Дзидзария, Анна Голандзия, Анри Начкебия, Инал Инапха представили членам конкурсной комиссии свои проекты на разные темы. Цель конкурса – поддержка и выявление талантливых и активных молодых людей, способных отстаивать интересы Абхазии на международной арене. Финалисты конкурса "Гордость Абхазии" Руслана Гергедава и Баграт Ломия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали, как у них возникла идея участвовать в нем, какие проекты представили и на что надеются.Подробности слушайте в аудиофайле.
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, аудио
8 сентября в Сухуме состоялся Финал конкурса "Гордость Абхазии-2022". Десять финалистов конкурса: Баграт Ломия, Алина Шамба, Валерий Джинджолия, Руслана Гергедава, Лев Буава, Лиана Векуа, Салима Дзидзария, Анна Голандзия, Анри Начкебия, Инал Инапха представили членам конкурсной комиссии свои проекты на разные темы. Цель конкурса – поддержка и выявление талантливых и активных молодых людей, способных отстаивать интересы Абхазии на международной арене.
Финалисты конкурса "Гордость Абхазии" Руслана Гергедава и Баграт Ломия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали, как у них возникла идея участвовать в нем, какие проекты представили и на что надеются.
Подробности слушайте в аудиофайле.