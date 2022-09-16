https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/v-ssha-obnarodovan-plan-razrusheniya-rossii-1041544285.html

В США обнародован план разрушения России

В США обнародован план разрушения России

В книге известного эксперта по Восточной Европе Януша Бугайского, опубликованной в США, описано несколько вариантов того, как может развиваться российская... 16.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-16T12:52+0300

2022-09-16T12:52+0300

2022-09-16T12:52+0300

мнение

сша

россия

авторы

колумнисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/16/1032059456_0:106:3264:1942_1920x0_80_0_0_70cef3d85f9df0d8173bdd98f10aa6f8.jpg

Нет, это не новое издание печально знаменитого Dropshot, согласно которому Вашингтон собирался сбросить ядерные бомбы на все крупные города СССР, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости."Несостоявшееся государство: Путеводитель по распаду России" — так называется новая книга Януша Бугайского, известного эксперта по Восточной Европе, научного сотрудника вашингтонского Фонда Джеймстауна, телеведущего, консультанта Госдепа, Минобороны США и прочая, и прочая. Не надо, наверное, даже пояснять, что родители Бугайского поляки. Неизвестно, когда они покинули свою родину, но в начале 1950-х уже жили в Англии, где и родился Януш. Получив образование в Британии, он некоторое время работал на Би-би-си, а в возрасте 32 лет переехал в США. Друзья называют его "новым Бжезинским"."Путеводитель по распаду России" — это воплощение заветной мрии Вашингтона, не просто "конец истории", а ее голливудский хеппи-энд. По сценарию Бугайского, центральная власть в России рушится под напором проблем, а на руинах страны… Тут следует эффектная сюжетная развилочка.В одном варианте Москва отдает все на усмотрение регионов, Россия становится "настоящей федерацией". Кремль правит чисто номинально, регионы самоуправляются, как хотят. Во втором — регионы вообще заявляют о своей независимости, возникают "новые территориальные образования", все это кипит и воюет между собой, в конфликты активно вмешиваются пограничные страны. В общем, по красоте.Но что же может привести к такому развитию событий? Бугайский пишет, что триггером развала России станет конфликт на Украине. Однако складывается впечатление, что автор притянул эту идею в самый последний момент.Дело в том, что книги пишутся долго, потом автор работает с редактором, потом корректура, гранки, типография. Бугайский начал пиарить свое сочинение еще в июле. Со дня начала СВО тогда прошло чуть больше четырех месяцев. Не-а, по срокам не выходит.В интервью "Голосу Америки"* автор признает, что писал свой "Путеводитель" задолго до начала спецоперации. В этой оптике все его пророчества выглядят как план американских действий по ослаблению России с целью ее распада. Сюда отлично вписывается и разжигание конфликтов по границам — Украина здесь была только стартовой точкой.Заранее были заготовлены и все пакеты "санкций из ада". Они должны ухудшить положение людей в России так, чтобы дать почву региональному сепаратизму.Но этого мало. Бугайский волнуется, что Вашингтон делает далеко не все, что нужно. Спасибо ему за откровенность, в книжке хорошо расписаны и дальнейшие действия американской администрации. Во-первых, притравленные орды правозащитников и "независимых журналистов" начнут качать национальные вопросы и топить за "деколонизацию" России.Во-вторых, ребята в Вашингтоне с нетерпением ждут отложенного эффекта "адских санкций" и собираются спекулировать на экономических проблемах и неравномерном развитии регионов, стряхнув пыль со старого лозунга "Хватит кормить Москву".В-третьих, американский режим будет пытаться напрямую установить связи с интересными для Вашингтона регионами. "Администрация Байдена недостаточно делает в этом смысле, — тревожится новый Бжезинский. — <…> Мы должны готовиться к установлению отношений с новыми субъектами, которые возникнут из распадающейся России".Будущими горячими точками автор считает Северный Кавказ и Поволжье. Интересными представляются ему такие "богатые территории", как Хабаровск и Сахалин. Их планируется отдать в кормление Японии и Южной Корее. Однако тут, словно слон в посудной лавке, возникает вопрос о Китае. Если уж в фантастическом этом сценарии города и регионы России разбредаются в разные стороны, то как быть с Китаем? Сколько достанется ему? Тут с туманностью, достойной дельфийского оракула, "Путеводитель" предлагает американской администрации готовиться к "революционным изменениям в геополитике".Выход этой книжки очень своевременен: он позволяет увидеть, что накачивание Украины оружием и натравливание ее на Россию было лишь одним из этапов реализации большого плана американцев.Они начали с Украины, рискнув даже (устами Зеленского) пригрозить Москве применением ядерного оружия. Продолжат — уже продолжают — втравливая в свои затеи Грузию и Молдавию, поджигая Нагорный Карабах. Параллельно будут закручивать экономические гайки.По полной будут использовать международные организации в сферах спорта, культуры, здравоохранения, которые в последние годы стали инструментами американского влияния.При этом в дело пойдут не только агрессивные технологии, но и внешне невинные глобальные тренды.Например, модный тренд на так называемую глокализацию. Он подразумевает некое выведение отдельных территорий на глобальный уровень. Многие до сих пор думают, что это про скамеечки во дворах, красивые граффити и народные промыслы. Стильная урбанизация, ничего больше.Однако "глокализация" может стать удобным инструментом по выведению территорий из-под контроля национальных государств. А глобальный уровень — это, в понимании наших партнеров, прямое подчинение американской администрации. Никто и не заметит тот момент, когда стильные скамеечки перейдут под внешнее управление. А вместе с ними и какой-нибудь симпатичный заводик или месторождение.Ждет нас и новый раунд информационной войны. И тут будут не только эпизоды из уголовной хроники, старательно раздуваемые до межнациональных конфликтов. Качнут и гендерный вопрос, и права меньшинств, и непременную "коррупцию", и проблемы с уровнем жизни. И все это будет бить по мозгам граждан из каждого утюга — причем многие утюги будут расположены прямо на нашей территории.Граждане, естественно, будут возмущаться. Государство будет дергаться, реагировать на эти проблемы, существующие и несуществующие, возиться с ними, тормозить, отставать. А реальные проблемы при этом будут у нас совсем другими. Главной из них останется зависимость от Запада — торговая, финансовая, ментальная.Однако понимать тут надо одну простую вещь. Мы можем решить у себя в стране вообще все проблемы, построить рай на земле. Но информационную войну это не остановит. Пропаганда наших противников давно стала постмодернистским конвейером фейков.Пока мы тут будем их неторопливо разоблачать, обдумывать постановку проблемы, потом ее решать и отчитываться о решении, наши англосаксонские партнеры успеют еще много раз наклеветать, спровоцировать, разжечь и ускакать в закат. Надо понимать, что это инфовойна, ничего личного, и уметь не вестись на вбросы. А они будут, это к бабке не ходи.Как реагировать на все эти сценарии "деколонизаций" и "распадов"? Для начала — осознавать цели наших противников. Стоит нам дать слабину, и вся эта свора бросится на нас как бешеная. Растерзают страну в клочья.Затем продолжать работу в избранном направлении. Строить многополярный мир. Разворачивать экономику, политику, культуру на Восток и Юг. Привыкнуть к тому, что чем мы успешнее, тем больше визга будет от наших западных партнеров. Их можно понять. Им больно. Они теряют свою власть — надолго, если не навсегда. Ну как же так? "Где моя Прелессть?!"Ну и наконец не подставляться. Понимать, что любая внутренняя распря — это просто подарок нашим маленьким западным друзьям. Вот разгорелся на днях спор в соцсетях по поводу наших действий на Харьковском направлении. Речь идет о небольшом участке тысячекилометрового фронта. Но все на нервах, все волнуются за людей, оставшихся в городах, не знают, что будет дальше. Это естественно.Засада в том, что дня не проходит, как весь этот сетевой спор попадает на страницы влиятельного американского издания Foreign Policy. И — ах, с каким наслаждением расписывает автор Alexey Kovalev "новое протестное движение России". Как быстренько это становится возможностью для наших противников на коленке сочинить нарратив про ультрапатриотов, которые "разозлены на Кремль" и "находятся в оппозиции к Путину".На пресветлом Западе так отвыкли от нормальных споров, так приучились открывать рот строго по команде, что обычная дискуссия в соцсетях на политические темы кажется чем-то невиданным. Ну прям революция сейчас начнется."Не дождетесь", хочется ответить партнерам цитатой из старого одесского анекдота. Дело в том, что все это мы уже проходили в конце 80-х — и национальные вопросы, и деколонизацию, и вбросы насчет "коррупции". Тогда граждане не выдержали массированной психической атаки и уверились, что и впрямь "так жить нельзя".Результат известен — распад Советского Союза, "крупнейшая геополитическая катастрофа XX века". Десятилетие бедности, отсталости, разрухи. Отставание от развитых стран такое, что, казалось, его не преодолеть никогда. Больше мы этой ошибки не повторим, не надейтесь.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220911/miru-dali-desyat-let-uslovno-1041447814.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/vashington-dostal-knut-dlya-irana-1041406945.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/gruziya-zavisla-nad-propastyu-1041525825.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220905/amerikantsy-khotyat-otkryt-vtoroy-ukrainskiy-front-1041326039.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220904/bayden-privatiziroval-demokratiyu-1041317056.html

сша

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

мнение, сша, россия, авторы, колумнисты