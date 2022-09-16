https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/veronika-dzhopua-samoe-strashnoe---kogda-tvoi-druzya-ukhodyat-na-front-i-ne-vozvraschayutsya-1041542541.html

Вероника Джопуа: самое страшное – когда твои друзья уходят на фронт и не возвращаются

Вероника Джопуа: самое страшное – когда твои друзья уходят на фронт и не возвращаются

Недетские истории – новый проект Sputnik Абхазия, приуроченный к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. В нем дети войны рассказывают о себе и о... 16.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-16T10:35+0300

2022-09-16T10:35+0300

2022-09-16T11:25+0300

недетские истории

овна

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/10/1041540447_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ff1296727c19e0ac7743921b7c240f70.png

Война застала Веронику Джопуа в Сухуме. 11-летняя девочка не сразу поняла, что в ее страну пришли с оружием, сначала она подумала, что снимают какой-то фильм. Но первые взрывы и кровь заставили ее моментально повзрослеть. На третий день войны детей отправили в Гудауту, к бабушке, позже к ним приехали и взрослые. Вероника вместе с другими сверстниками начала помогать врачам в госпитале. По ее словам, туда она попала совершенно случайно."Мы в госпиталь попали совершенно случайно. Наш одноклассник попал в больницу. Играл с оружием отца и случайно себя ранил. Мы пошли его проведать. Там мы увидели других наших сверстников, которые на тот момент уже добровольно помогали. И нас это очень заинтересовало. Может быть, сыграл дух патриотизма. На следующий день Мы с подругами приехали в госпиталь с утра", – вспоминает Вероника Джопуа.В госпитали дети помогали перевязывать раненых, ухаживать за ними. Вероника с подругами находилась там в течение двух месяцев и за это время успела обзавестись друзьями. Она признается, самое сложное – это когда люди, с которыми ты успел сблизиться, уходят на фронт и не возвращаются."Мы сдружились со многими старшими. И были случаи, когда они уходили на фронт и не возвращались. И когда об этом сообщали нам, детям, были истерики. Это все было очень сложно", – отмечает Джопуа.Война, как признается Вероника, изменила ее жизнь, лишила ее детства. Но, несмотря на все сложности военного и послевоенного времени, надежда в ее душе никогда не угасала. И именно она помогла выжить в самые тяжелые периоды жизни.14 августа 1992 года началась Отечественная война народа Абхазии, которая продлилась 413 дней и унесла более пяти тысяч жизней.После начала войны многим вчерашним мальчишкам и девчонкам пришлось повзрослеть раньше времени – вместе с отцами защищать родину, помогать раненым в госпиталях, ухаживать за больными. Но взрослая работа не сломила их, многие смогли реализоваться и найти себя в самых разных областях.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

овна, абхазия, видео