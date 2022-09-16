https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/vyuchit-abkhazskiy-kak-rabotaet-novoe-prilozhenie-dlya-smartfonov-1041555189.html

Выучить абхазский: как работает новое приложение для смартфонов

Выучить абхазский: как работает новое приложение для смартфонов

Группа молодых людей разработала приложение Аvdan, которое помогает пользователям изучить абхазский и другие языки народов Кавказа. 16.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-16T19:49+0300

2022-09-16T19:49+0300

2022-09-16T19:49+0300

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Приложение Аvdan доступно для владельцев гаджетов на операционных системах Android и iOS. Соавтор приложения Илья Чехерия пояснил, что реализация проекта находится на ранней стадии, в дальнейшем оно будет развиваться и модернизироваться. "Приложение полностью бесплатное, это не коммерческий проект. Его могут скачать, находясь в любой точке мира. Интересно то, что мы создали интерфейс на трех языках, он доступен на турецком языке, русском и английском", - отметил он. На первом этапе в приложении собраны различные фотокарточки, выбрав которые можно узнать, как звучит то или иное слово на абхазском языке. В дальнейшем его функционал будет расширяться, и учить родной язык станет проще и интереснее.

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