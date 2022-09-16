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Выучить абхазский: как работает новое приложение для смартфонов
Выучить абхазский: как работает новое приложение для смартфонов
Группа молодых людей разработала приложение Аvdan, которое помогает пользователям изучить абхазский и другие языки народов Кавказа. 16.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-16T19:49+0300
2022-09-16T19:49+0300
2022-09-16T19:49+0300
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Приложение Аvdan доступно для владельцев гаджетов на операционных системах Android и iOS. Соавтор приложения Илья Чехерия пояснил, что реализация проекта находится на ранней стадии, в дальнейшем оно будет развиваться и модернизироваться. "Приложение полностью бесплатное, это не коммерческий проект. Его могут скачать, находясь в любой точке мира. Интересно то, что мы создали интерфейс на трех языках, он доступен на турецком языке, русском и английском", - отметил он. На первом этапе в приложении собраны различные фотокарточки, выбрав которые можно узнать, как звучит то или иное слово на абхазском языке. В дальнейшем его функционал будет расширяться, и учить родной язык станет проще и интереснее.
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абхазия, видео, мультимедиа, видео
абхазия, видео, мультимедиа, видео
Выучить абхазский: как работает новое приложение для смартфонов
Группа молодых людей разработала приложение Аvdan, которое помогает пользователям изучить абхазский и другие языки народов Кавказа.
Приложение Аvdan доступно для владельцев гаджетов на операционных системах Android и iOS.
Соавтор приложения Илья Чехерия пояснил, что реализация проекта находится на ранней стадии, в дальнейшем оно будет развиваться и модернизироваться.
"Приложение полностью бесплатное, это не коммерческий проект. Его могут скачать, находясь в любой точке мира. Интересно то, что мы создали интерфейс на трех языках, он доступен на турецком языке, русском и английском", - отметил он.
На первом этапе в приложении собраны различные фотокарточки, выбрав которые можно узнать, как звучит то или иное слово на абхазском языке. В дальнейшем его функционал будет расширяться, и учить родной язык станет проще и интереснее.